Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Они напомнили, что в 2017 году в первую двадцатку из списка 100 крупнейших компаний мира, по имевшейся у СИПРИ на тот момент информации, входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании.

Эксперты отмечали, что совокупный объем продаж американских компаний из топ-100 достигал $226,6 млрд, а российских — $37,7 млрд. Но, если бы у аналитиков тогда были данные по четырем основным китайским производителям, все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в $54,1 млрд. Причем три из них даже оказались бы в первой десятке.

Реклама

Как пояснили авторы доклада, ранее китайских производителей не включали в топ-100, потому что не было необходимых данных для точных оценок. Но теперь аналитики СИПРИ впервые получили сведения о продажах Китая за 2015-2017 годы, поэтому смогли составить наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний.

Эксперты отметили, что основу военной промышленности КНР составляют десять материнских компаний и один научно-исследовательский институт. Авторы доклада выбрали семь из них — самых крупных в своих секторах. AVIC (Aviation Industry Corporation of China) — основной производитель самолетов и авионики, CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) — ракеты и космическая техника, CETC (China Electronics Technology Group Corporation) — электроника и компоненты для военной техники, в частности, радары и программное обеспечение, NORINCO и CSGC (China North Industries Group Corporation и China South Industries Group Corporation) — ведущие производители наземной техники, CSIC и CSSC (China Shipbuilding Industry Corporation и China State Shipbuilding Corporation) — главные судостроительные компании.

При составлении доклада эксперты СИПРИ руководствовались открытыми данными о производственной активности этих компаний в 2015 — 2017 годах, но достоверные финансовые сведения оказались доступными только по AVIC, CETC, NORINCO и CSGC. Это компании представляют три направления в производстве обычных вооружений — аэрокосмическое, электронное и наземной техники.

Крупнейшая среди китайских компаний — AVIC. На ее долю из общего национального объема приходится $20,1 млрд, за счет чего она оказывается на шестом месте в топ-100.

NORINCO оказывается крупнейшим в мире производителем наземной техники: объем ее продаж составляет $17,2 млрд.

В СИПРИ обратили внимание, что китайские производители в большей степени специализируются в какой-то одной области вооружений, тогда как в других странах компании чаще всего имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.

Согласно опубликованному в конце 2017 года докладу СИПРИ, первые три места в рейтинге 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2016 год заняли американские производители. На первом месте в глобальном списке лидеров по продажам вооружения оказался концерн Lockheed Martin, на втором — Boeing, на третьем — Raytheon.

При этом российская Объединенная авиастроительная корпорация разместилась на 13 месте. На 19 строчку поместили Объединенную судостроительную корпорацию, на 24 — «Алмаз-Антей», а холдинг «Вертолеты России» оказался на 29 позиции.

Как указали аналитики, в 2016 году американские компании по сравнению с 2015 годом увеличили свою долю в мировом объеме продаж на 4%. Европейские производители при этом нарастили продажи на 0,2%, а компании из России — на 3,8%. В СИПРИ отметили, что в 2016 году продажи оружия в мире выросли на 2% — до $375 млрд.

Два года спустя СИПРИ опубликовал доклад, согласно которому лидерство по экспорту вооружений в мире удерживают США, Россия и Франция.

По оценкам экспертов, за последние пять лет продажа российского оружия заметно сократилась, а Вашингтон, наоборот, укрепил доминирующее положение.

По сведениям аналитиков, в совокупности пять крупнейших экспортеров вооружений — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. При этом 36% рынка вооружений занимают США, констатировали специалисты.