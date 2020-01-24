Ошибка перевода: Украина объяснила заявление о румынской «оккупации»

Офис президента Украины исправил ошибку в переводе на английский язык речи главы государства Владимира Зеленского. В неверном варианте текста было написано, что Румыния «оккупировала» часть западных украинских территорий.

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«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», — сообщил в Facebook посол Украины в Румынии Александр Баньков.

Скандал в Румынии разгорелся после того, как был опубликован перевод на английский язык текста выступления Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января.

Президент в своей речи говорил о событиях столетней давности. Среди прочего, он упомянул, что «большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии». При этом слово «заняли» на сайте офиса президента было переведено как «оккупировали» (occupied).

После этого МИД Румынии потребовал от украинских властей объяснений из-за такого выражения. «Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории», — указали в пресс-релизе дипмиссии.

В связи с этим украинский посол в Румынии был вынужден оправдываться перед Бухарестом. Баньков пояснил, что в этой ситуации речь идет о неточном переводе слов Зеленского, который уже изменили (вместо «occupied» появилось «taken»). Дипломат отметил, что исправлен был и официальный перевод речи президента Украины на английский язык.

По его словам, Зеленский обратился к событиям 1918–1919 годов, чтобы продемонстрировать необходимость национального единства и укрепления украинского государства, которое «продолжает борьбу против российской агрессии».

Другой неприятный инцидент между Румынией и Украиной спровоцировало видео, размещенное 26 мая прошлого года пользователем под ником 30192. В нем описывался сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. Автор этого сюжета допустил, что в 2022 году румыно-молдавский союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей. Кроме того, он предположил, что на этом фоне могут активизироваться ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Автор ролика также не исключил вступление в конфликт России.

В финале видео к Румынии были присоединены утраченные ранее территории, Киев признал независимость Донбасса, а Одесса перешла под российский контроль.

При этом, как отметил автор ролика, описанные события не отразятся на членстве Румынии в НАТО.

Спустя несколько дней бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что после появления такого видео необходимо провести совещание с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД.

Матиос пообещал внести в единый реестр досудебных расследований информацию о подготовке неустановленными лицами «особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство», — подчеркнул он. Прокурор пообещал бороться за Украину.

Бывший тогда первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов также сообщил о намерении правоохранительных органов страны отреагировать на этот видеоролик.

«Я, естественно, видел ролик. <…> К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах, о которых я сообщу на этом собрании. И потом правоохранительные органы примут совместное решение», — подчеркнул Баканов.

По его словам, когда журналисты обращают внимание на подобные ролики, «необходимо взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать».

Сам автор ролика в закрепленном комментарии к видео указал ссылку на статью о Матиосе и написал, что его удивила такая вирусность видео, поскольку он поделился им лишь с тремя людьми.

Вместе с тем он уточнил, что в своем видео всего лишь описал альтернативную реальность и вовсе не ожидал, что украинское руководство воспримет его всерьез.