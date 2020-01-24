«Агент Гитлера»: ЦРУ рассказало о Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне и украинском националисте Степане Бандере.

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На сайте ЦРУ появилась четырехстраничная статья из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США в 1921—1965 годах. Материал под названием «Степан Бандера и украинское государство 1941 года» датирован 1951 годом. На документе стоит пометка «Для служебного пользования».

Другая пометка говорит о том, что он был рассекречен «в соответствии с Законом о раскрытии нацистских военных преступлений».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое «государственное правительство» во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра», — гласит статья.

По информации автора, за пять недель существования «государства» Бандеры было убито более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

«Это рассказ о «мимолетном празднике» Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории <...> этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего кроме позора и страданий», — подчеркивается в конце статьи.

Как указали на сайте ЦРУ, американское правительство рассекретило документы, относящиеся ко Второй мировой войне, еще в 1960-1990-е годы. Речь идет о более чем 8,5 млн страниц. Впоследствии бумаги неоднократно запрашивал конгресс, государственные прокуроры, историки и жертвы военных преступлений. «Эта информация проливает важный исторический свет на Холокост и другие военные преступления», — подчеркнули в материалах на сайте ЦРУ.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии ( ОУН, УПА, обе организации экстремистские и запрещены в России). На их счету большое количество преступлений, в частности массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году, известное как Волынская резня.

При Бандере зверски были убиты тысячи украинцев, которые отказались сотрудничать c националистами. Бандеровцы также принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН — ее централизованное управление находилось на территории Западной Германии. Во время холодной войны украинских националистов активно использовали спецслужбы западных стран в борьбе против СССР.

Бандеру отравил агент КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Националиста похоронили 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.

Сегодня на Украине Бандера стал практически национальным героем. 1 января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины его рождения.

После этого послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей ОУН и УПА. Они назвали оскорбительным появление баннера с портретом Бандеры на здании Киевской городской администрации, указано в их совместном заявлении.

«Мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — подчеркнули они.

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в ответ на эти заявления отметила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — приводит ее слова агентство УНН.

Как отметила Зеленко, Украина осознает, что некоторые деятели, институты и даже страны заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат продолжал оставаться предметом раздора между украинцами и другими народами.

«Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», — пояснила она.