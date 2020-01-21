Миллиарды рублей: замглавы Генштаба обвиняют в мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба ВС России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества. Общая сумма причиненного им ущерба оценивается почти в 6,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала в суде.

Обвинения Арсланову предъявили еще в октябре 2019 года. Речь идет о хищении в рамках исполнения госконтракта 191,4 млн рублей и «не менее» 6,5 млрд рублей.

В конце прошлого года суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Под арест попали земельные участки и объекты недвижимости на несколько миллионов рублей. Арсланов обжаловал это решение.

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Позже во Втором апелляционном суде, где слушалась жалоба на арест имущества генерал-полковника, агентству сообщили, что Министерство обороны отозвало иск к Арсланову о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. В суде отметили, что позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять новый иск или нет.

Вскоре стало известно, что Второй окружной военный суд признал законным арест земельного участка и дома Арсланова.

«Суд постановил признать законным решение об аресте земельного участка и дома Арсланова, который расположен в подмосковных Липках под Красногорском, произведенном в рамках уголовного дела о мошенничестве», — объявил судья.

При этом сторона защиты утверждает, что указанный дом не оформлен в его собственность, а потому этот арест незаконен. Следствие, в свою очередь, настаивает, что этим домом фактически владеет Арсланов.

Уголовное дело о хищении средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники было возбуждено в августе 2013 года на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Общая сумма ущерба по нему оценивается в 460 млн рублей.

По версии следствия, экс-глава компании «Воентелеком» Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для значительного завышения стоимости продукции и получения двойной платы за оказание услуг.

Всем фигурантам дела инкриминируется мошенничество при реализации госконтрактов с военным ведомством на поставки радиотехники и осуществление авторского надзора за спутниковой связью.

В октябре 2019 года «Коммерсант» писал, что в рамках этого дела с Арсланова взяли подписку о невыезде, а начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павла Кутахова арестовали. Вменяемые Кутахову преступления связаны с поставками спецсвязи. Как утверждают следователи, технику для Главного управления связи, которое возглавлял Арсланов, могли поставлять по завышенным ценам.

В издании уточнили, что о махинациях стало известно из показаний Александра Давыдова, который заключил досудебное соглашение со следствием. Его подчиненные Дмитрий Семилетов, Олег Ставицкий и гендиректор «ЭрСиАй» Татьяна Ильина вместе с самим Давыдовым были арестованы в конце 2017 года.

Их обвинили в хищении около 500 млн рублей, но позже ущерб вырос почти до 1 млрд рублей.

В газете отметили, что в апреле 2018 года в деле появился еще один фигурант — экс-глава 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин, который выступал от имени заказчика со стороны Минобороны во взаимоотношениях с «Воентелекомом».

Оглоблина арестовали 1 августа 2018 года по обвинению в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, по которой военную связь необходимо было перевести с аналоговой на цифровую. По версии следствия, Оглоблин через структуры «Воентелекома» организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в октябре прошлого года Оглоблин вышел из СИЗО и дал показания на Арсланова.

«Оглоблин заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов дела. В частности, он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему недавно предъявили обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). После этого Оглоблина выпустили из следственного изолятора, мотивировав это тем, что истек предельный срок его пребывания под стражей», — пояснил собеседник агентства.