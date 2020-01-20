Шесть комплексов: Сербия купила у России «Панцири»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в прошлом году, сообщил РИА «Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). В одну батарею входят шесть «Панцирей-С1». По словам собеседника агентства, реализация договора уже началась и завершится в 2020 году.

Как уточнил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, первые поставки «Панцирь-С1» в Сербию начнутся в конце февраля.

Сербия — крупнейший импортер оружия и военной техники из России в Европе. Республика ранее закупила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.

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«Панцирь-С» — комплекс наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств нападения с воздуха. Он действует при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс защищает обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

Сообщения о заинтересованности Сербии в покупке «Панцирей» ранее комментировал российский вице-премьер Юрий Борисов. Он признавал, что у России есть связи с сербами по этому виду вооружений, но не ответил на вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов.

Его просили уточнить, обсуждалась ли тема покупки российских комплексов ПВО 19 октября на переговорах в Белграде.

Вице-премьер ответил, что у 30-тысячной сербской армии есть пакет заказов на сумму более $600 млн, а это, как он отметил, «говорит о многом».

«Такого пакета заказов, просто исходя из численности армии, ни у одной страны нет. У нас очень тесные взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Я думаю, они и в дальнейшем будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых боеспособных армий на Балканах», — подчеркнул Борисов.

О том, что Сербия купила у России один «Панцирь-С», стало известно в конце октября. «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются», — сказал тогда президент Сербии Александар Вучич.

Он назвал эту систему фантастической и обратил внимание, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты.

До этого сербский лидер посетил учения «Славянский щит — 2019» и во время них осмотрел дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Тайфун» и батарею «Панцирь-С» ВС РФ. После этого глава Сербии выразил надежду, что однажды его государство сможет позволить себе приобретение такого оружия.

В прошлом году российско-сербские учения ПВО «Славянский щит — 2019» проходили в первый раз. Они состояли из двух этапов. Первый состоялся в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Во втором этапе маневров как раз приняли участие подразделения С-400 и «Панцирь-С» ВКС. Помимо них, были задействованы зенитные ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.

О переброске российского дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» в Сербию для участия в военных учениях 24 октября сообщили в российском Минобороны. Эти комплексы впервые применялась в маневрах на территории иностранного государства. Это происходило в рамках второго этапа «Славянского щита — 2019», пояснили в релизе ведомства. Там уточнили, что С-400 и «Панцирь-С» развернули на сербской авиабазе Батайница.

Эти вооружения вошли в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО.

Согласно плану, они должны были отработать обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

Вучич выражал заинтересованность и в С-400, но признал, что пока Сербия не сможет закупить их у России, поскольку Белград не располагает достаточными средствами на это. При этом президент подчеркнул, что, когда у государства есть такое оружие, его никто не осмелится атаковать.

«Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег», — сказал он. Глава государства пояснил, что существенная часть средств из бюджета отправляется на строительство автомагистралей.

Вучич также обратил внимание, что у Турции, которая ранее приобрела С-400 у России, экономика в десять мощнее, чем у Сербии.

Тем не менее сербская армия продолжит укрепляться за счет закупки вооружений, заверил президент. Он объяснил такую решимость тем, что страна со всех сторон окружена НАТО. Помимо прочего, это становится необходимым и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово.

«У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью [зенитных ракетно-пушечных комплексов] ЗРПК «Панцирь-С» и других систем, которые не находятся в санкционном списке», — заявил сербский президент.