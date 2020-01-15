Разница в полминуты: как ракеты погубили украинский лайнер

Газета The New York Times опубликовала новую видеозапись, на которой, как предполагается, запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». Этот лайнер был по ошибке сбит над Тегераном 8 января. Видеоролик разместили на сайте издания.

В газете подчеркнули, что журналистам удалось подтвердить подлинность этой записи.

Как уточнили в издании, кадры были сделаны при помощи камеры видеонаблюдения, размещенной на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта, с которого и запускались ракеты. На видеозаписи видно, как две ракеты с разницей приблизительно в полминуты взмывают в небо и поочередно поражают самолет. Это сопровождается яркими вспышками.

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Через некоторое время в небе можно увидеть движущийся светящийся объект. По утверждению газеты, это и был горящий лайнер. В издании отметили, что самолет еще на протяжении некоторого времени продолжал движение. Это подтверждают опубликованные кадры.

Видеозапись, по мнению журналистов The New York Times, указывает на то, что связь с лайнером была потеряна после удара первой из двух ракет.

О том, что украинский лайнер Boeing 737 мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор», 10 января сообщал CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США. Как отмечал собеседник телеканала, у американских спецслужб есть информация, что перед тем, как самолет был сбит, его захватили системой наведения иранского радара.

Wall Street Journal также писал, что, хотя британские и канадские специалисты говорят о пуске одной ракеты, в США утверждают, что их было две.

Незадолго до этого NYT одной из первых опубликовала еще одну видеозапись, на которой якобы запечатлен момент попадания одной из ракет в самолет, вылетающий из тегеранского аэропорта. Местного жителя, опубликовавшего это видео, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал 14 января, сообщило в Twitter агентство Fars.

Его хотели допросить и уточнить обстоятельства трагедии. В КСИР пообещали представить результаты расследования общественности.

Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января после вылета из тегеранского аэропорта. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Изначально власти Ирана заверяли, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Позднее они признали, что на самом деле ЧП произошло в результате непредумышленной ракетной атаки. Как пояснили в Исламской республике, лайнер был сбит по ошибке: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.

Первых причастных к крушению самолета арестовали в Иране 14 января, сообщало Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Число арестованных военных не уточнили. Другие подробности случившегося тоже не приводится.

Иранский лидер Хасан Роухани пообещал, что сбивших украинский лайнер иранцев отдадут под суд. В телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским он заверил, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

Как заявил сам Зеленский, в ходе разговора с Роухани они договорились, что от наказания «никто из виновных не отвертится».

Роухани также попросил прощения у украинцев за сбитый самолет и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении офиса президента Украины. Глава Ирана выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Зеленский подчеркнул, что признание «ракетной версии» открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград.

Он выразил надежду на конструктивное взаимодействие с Тегераном в соответствии с нормами международного права.

По его словам, экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Он также отметил, что тела погибших украинцев необходимо вернуть на родину в скором времени — до 19 января — «чтобы их родные могли с ними попрощаться». Роухани пообещал отдать соответствующие поручения.