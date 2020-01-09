Удар «Кинжала»: что увидел Путин на учениях в Черном море

Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин понаблюдал с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

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Маневры состоялись в этой акватории 9 января.

В ходе них участники выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов российских ВКС.

От ЧФ в практических действиях участвовали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». К маневрам привлекли большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и »Василий Быков», подлодку «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики.

Северный флот, в свою очередь, представил на учениях ракетный крейсер «Маршал Устинов». На его борту развернули походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. В учениях также участвовал большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков».

Авиационную часть учений представили, в частности, пара истребителей МиГ-31К, которые выполнили боевую стрельбу ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи «Адмирала Григоровича», «Орехово-Зуево» и «Колпино» осуществили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».

Ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны» запустили противокорабельные ракеты «Москит». Боевые расчеты берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота выполнили два ракетных пуска по целям, которые имитировали корабли условного противника.

Помимо этого, к маневрам привлекли экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вели непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Николай Евменов доложил главе государства об успешно пройденных учениях по их окончании. Путин отдал приказ о завершении маневров и свертывании группировки.

Тренировочную стрельбу «Калибром» проводили в конце прошлого года с фрегата ВМФ России «Адмирал Эссен» в Черном море. Видео испытания опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах, снятых с беспилотников, видно, что крылатая ракета поразила мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 км за 137 секунд. Как отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев, за траекторией полета «Калибра» следили сверхзвуковые истребители.

По его словам, это была уже вторая стрельба «Калибром», выполненная экипажами новых фрегатов Черноморского флота. В августе прошлого года «Адмирал Григорович» успешно поразил «Калибром» морскую цель, которая имитировала корабль условного противника.

Сегодня крылатые ракеты «Калибр» — одно из самых эффективных средств поражения, стоящих на вооружении кораблей и подлодок российского ВМФ. Эти ракеты широко применялись в ходе военной операции России в Сирии. В арабской республике они доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

Запущенный в ходе учений в Черном море «Кинжал» несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. О нем президент России рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступал 1 марта 2018 года. Тогда он посвятил вопросам разработки новых вооружений более 40 минут.

Как подчеркнул Путин, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» МиГ-31 позволяют доставлять ракету в обозначенную точку сброса «за считанные минуты».

По его словам, ракета, превышающая во время полета скорость звука до десяти раз, способна маневрировать на всех участках полета.