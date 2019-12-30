Теракты на праздники: в чем задержанные сознались ФСБ

ФСБ России распространила видеозапись задержания двух россиян, которые готовили теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

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Судя по видео, один из мужчин был задержан в подъезде дома, а второй — на улице. Сотрудники ФСБ обыскали квартиру задержанных и обнаружили там ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками. На другой видеозаписи, распространенной спецслужбами, мужчина приносит клятву верности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

По информации ФСБ, сейчас задержанные дают признательные показания.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря были задержаны два гражданина России. Они планировали совершить террористические акты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. У задержанных изъяли улики, подтверждающие их вину. Следственный комитет возбудил против обвиняемых уголовное дело по трем статьям: «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористической организации».

Задержание подозреваемых произошло на фоне телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По информации Кремля, во время беседы Путин поблагодарил главу США «за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России».

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — подчеркнули в администрации российского лидера.

О том, что спецслужбы России и США обмениваются информацией, помогающей в борьбе с терроризмом, еще в середине октября рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, американская сторона предоставила российским коллегам информацию о готовящихся в России терактах.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сообщил он на ежегодном совещании руководителей спецслужб. В этом году мероприятие проходило в Сочи. Там собрались делегации из более чем 70 государств.

По словам главы ФСБ, эта работа проводится «активным образом» и носит «комплексный характер». Он отметил, что к ней подключаются и «другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока».

Бортников, в частности, рассказал, как американские силовики помогли российским коллегам в расследовании готовившегося 2017 году в Санкт-Петербурге нападения на Казанский собор. В декабре два года назад, после того как российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков «Исламского государства», Владимир Путин также поблагодарил Дональда Трампа за предоставленную информацию о планах боевиков устроить теракт. При задержании у преступников нашли взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Москва, в свою очередь, также предоставляет свои партнерам информацию «по любым проявлениям и угрозам», с которыми сталкиваются сотрудники ФСБ, подчеркнул Бортников. Он напомнил, что Россия помогла в расследовании теракта во время Бостонского марафона.

В день работника органов безопасности — 19 декабря — президент России сообщил, что с начала года в стране предотвратили 33 теракта.

Глава государства подчеркнул, что за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни. Президент отметил четкую работу спецслужб, благодаря которой в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.

Вместе с тем Путин указал, что по целому ряду направлений нужно повышать работу. «Это, прежде всего, опять же относится к антитеррору. Терроризм — коварный и опасный враг. Борьба с ним должна продолжаться системно и решительно при четкой координации НАК (Национального антитеррористического комитета. — «Газета.Ru»)», — сказал президент. Он подчеркнул важность профилактики терроризма, превентивных и наступательных операций.