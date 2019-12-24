Ищут черные ящики: Су-57 разбился под Хабаровском

Российский истребитель Т-50 (Су-57) в ходе испытания двигателя потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре — примерно в 120 километрах от аэродрома «Дземги», сообщает РИА «Новости».

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Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.

В данный момент неизвестно, из-за чего упал самолет. Идет поиск черных ящиков, которые смогут пролить свет на причину аварии.

Потерпевший крушение Су-57 принадлежит местному «Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу им. Ю. А. Гагарина» — филиалу ПАО «Компания «Сухой» в составе «Объединенной авиастроительной корпорации». На заводе производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ, Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Причины аварии новейшего российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае расследует специальная комиссия, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК).

«В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия», — сказали в корпорации, уточнив, что жертв и разрушений на земле нет.

В результате аварии никто не погиб, поскольку «система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался, отметили в компании.

Катапультировавшегося летчика подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот Су-57, пока не ясно.

Программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения началась еще в 2001 году, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017 году стало известно, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием — технология «стелс», а также новейшим комплексом бортового оборудования. При этом акцент Су-57 на скорости дает ему возможность быстро реагировать или быстро отступать.

Несмотря на семь лет испытательных полетов машины пятого поколения, многие особенности российского самолета остаются до сих пор скрыты.

При этом, как в начале месяца писал журнал The National Interest, Су-57 все еще не получил штатные двигатели пятого поколения.

Каждый из этих двигателей под названием «изделие 30» способен развивать от 24,054 тыс. до 35,556 тыс. фунтов тяги, причем максимальные значения этих показателей примерно совпадают с характеристиками двигателей американских F-22 F119. Считается, что «изделия 30» обеспечат Су-57 скорость в 1,5 М в бесфорсажном режиме.

В то же время, по данным американских экспертов, первые двенадцать новых самолетов будут оснащены двумя турбовентиляторными двигателями типа АЛ-41Ф1 с тягой в 65000 фунтов — то есть Су-57 комплектуется пока теми же двигателями, что и Су-35.