90 минут после звонка: как Белый дом лишил Украину поддержки

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на документы и электронные письма, которые обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

В частности, были опубликованы фрагменты письма представителя административно-бюджетного управления США Майкла Даффи, которое он направил официальным лицам Пентагона.

«Основываясь на полученных мною указаниях и с учетом плана администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, пожалуйста, воздержитесь от любых дополнительных финансовых обязательств Министерства обороны», — говорится в послании, которое было отправлено в 11:04, то есть через 1 час 31 минуту после завершения разговора лидеров стран.

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«Учитывая деликатный характер запроса, я признателен вам за то, что храните эту информацию в секрете от тех, кто должен об этом знать», — добавил Даффи в своем послании.

В то же время в управлении опровергли связь между заморозкой помощи и телефонным звонком. Решение о приостановлении помощи украинской стороне было принято за неделю до телефонных переговоров, то есть 18 июля. Об этом рассказала представитель службы Рэйчел Сэммел, отметив также, что фрагменты письма Даффи вводят в заблуждение, так как вырваны из контекста.

Из обнародованных материалов также стало известно, что американский лидер заинтересовался вопросом о выделении Киеву военной помощи еще 19 июня. Произошло это после того, как он прочел материал The Washington Examiner, в котором говорилось, что Пентагон намерен продолжить оказывать поддержку Украине. По поручению Трампа Даффи направил запрос в военное ведомство, чтобы министерство предоставило более подробную информацию о финансировании, пишет Bloomberg.

В субботу, 21 декабря, The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, сообщила, что представители администрации главы государства заставили демократов из палаты представителей убрать требование о немедленном выделении Украине военной помощи, которое содержалось в пакете законопроектов о финансировании работы правительства.

Демократы, по информации газеты, хотели включить в законопроект пункт, который обязывал власти страны выделить Украине в течение 45 дней после подписания бюджета $250 млн. Политики хотели таким образом помешать Белому дому заморозить средства. Однако впоследствии они оказались от такой формулировки.

Как рассказали источники издания на условиях анонимности, чиновники из президентской администрации угрожали конгрессменам президентским вето, которое привело бы к остановке работы правительства.

Именно выделение военной помощи Украине стало одним из нескольких пунктов, по которым администрация Трампа заняла жесткую позицию.

WP связывает отказ от оказания военной поддержки Украине с телефонным разговором Трампа и Зеленского, который состоялся в конце июля. В ходе беседы президент США настаивал, что Киев должен продолжить расследование в отношении его главного оппонента на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который одно время входил в состав совета директоров украинской Burisma. Ранее уголовное расследование уже проводилось, украинские следователи пытались выяснить, была ли коррупция на предприятии, однако впоследствии дело было закрыто.

Когда скандал набирал обороты, демократы отмечали, что во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы достигнуть желаемого, в том числе упоминал про военную помощь. Однако в расшифровке телефонного разговора, предоставленной Белым домом, нет прямого указания на это.

Так или иначе, беседа двух лидеров стала основанием для процедуры импичмента, о начале которой объявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Несколько дней назад, 19 декабря, палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Большинство членов нижней палаты конгресса также обвинили президента Соединенных Штатов в воспрепятствовании работы органа. Решение по дальнейшей процедуре досрочного отстранения главы государства от его должности должен принять сенат, который контролируют республиканцы.