Особая семерка: СВР рассекретит имена разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки (СВР) России планирует к 100-летию с момента создания рассекретить ряд документов, заявил на круглом столе по истории российской внешней разведки глава ведомства Сергей Нарышкин.

«Мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников «особого резерва». Не все из этих людей сейчас живы», — заявил директор СВР.

Он добавил, что будет рассказано о жизни и служебной деятельности этих людей. О тех же, чьи имена не могут быть раскрыты, ведомство постарается рассказать «языком искусства».

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К своему юбилею СВР намерена также рассекретить ряд других документов, ранее недоступных публике. «Есть отдельные эпизоды истории службы, которые могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности, их следует сделать достоянием широкой общественности», — пояснил Нарышкин.

Он добавил, что история отечественной внешней разведки — неотъемлемая часть истории России.

Кроме того, Нарышкин назвал одним из «отечественных разведчиков» императора Петра I. «Да и сам царь как говорится, под дипломатическим прикрытием добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — отметил директор СВР. Речь, по-видимому, идет о Великом Посольстве русского царя — когда Петр под псевдонимом «бомбардира Михайлова» учился морскому делу и другим наукам в Нидерландах и Великобритании.

Так Нарышкин указал на преемственность СВР с разведкой Российской империи. Хотя сама Служба внешней разведки была сформирована 20 декабря 1920 года — как Иностранный отдел при Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Ранее глава СВР рассказывал об изменении подготовки российских разведчиков. На программу окажут влияние как новые угрозы в мире, так и ожидаемые технологические прорывы. «Подготовка будущих сотрудников Службы внешней разведки меняется, должна меняться в соответствии с требованиями времени», — отмечал Сергей Нарышкин.

По словам директора СВР, сейчас в Академии ведомства проходят «очень сконцентрированное и сжатое обучение», поскольку слушателям нужно овладеть огромным объемом новых знаний за короткое время.

Стоит отметить, что в последнее время противостояние разведок вернулось на уровень «холодной войны», если не преодолело его по интенсивности в некоторых сферах — особенно кибербезопасности. Обострение «игры» произошло на фоне усиления противостояния Москвы и стран НАТО.

В декабре 2018 года оперативники ФСБ задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана. Иностранный шпион пытался получить от гражданина России флеш-карту с информацией, которая является гостайной, — списком сотрудников одной из российских спецслужб. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан, была очень серьезной.

Через пару месяцев шпионский скандал разразился в Бельгии — главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию. Сам контрразведчик это отвергает. Ванденборре уничтожил в шредере конфиденциальные документы не по инструкции, что вызвало подозрения.

В апреле норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Шпион не признал свою вину и не раскаялся в содеянном, заявил прокурор. Берг будет просить о помиловании.

В ноябре 2018 года в Австрии задержан «русский шпион» — им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал «не драматизировать» шпионский скандал.

Представители Службы внешней разведки России отказались комментировать ситуацию с задержанием бывшего полковника австрийской армии по подозрению в шпионаже в пользу России.

Громким скандалом обернулось отравление в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ — перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти обвиняют в «мести» Москву, власти России отрицают обвинения и предлагаю помощь в расследовании.