Выяснить отношения: Столтенберг готов встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним трудности в отношениях альянса и Москвы.

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В интервью агентству DPA он обратил внимание, что именно в период наличия разногласий важно вместе сидеть за столом переговоров. «Россия — наш крупнейший сосед, так это и останется», — констатировал генсек военного блока. По его словам, даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не станут лучше, НАТО должна быть в состоянии «управлять» такими отношениями.

При этом накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале указал на зашкаливающий уровень русофобии со стороны стран-членов НАТО.

«Дипломатия — это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера. Поэтому если мы берем словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает», — констатировал глава МИД.

Лаврова, по его словам, поразило заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о НАТО как о единственной организации, способной защитить ФРГ. Он заявил, что эта «паранойя очень глубоко проникла».

В то же время министр признал, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются изменить русофобские настроения в ЕC.

Столтенберг в начале декабря заявил, что НАТО не считает Москву своим врагом или противником. В интервью журналистам телеканала CNN он пояснил, что альянс вообще «не делит мир на противников и друзей».

Генсек организации подчеркнул, что военный блок всегда пытается улучшить отношения с другими государствами.

К тому же изначально НАТО создавалась для противостояния Советскому Союзу, но Россия и СССР во времена «холодной войны» — это не одно и то же, обратил внимание Столтенберг.

Тем не менее, как утверждает генсек, Россия действует более самоуверенно. В частности, добавил он, страна «применила военную силу против соседнего государства», подразумевая Украину. Киев, а вместе с ним и ряд западных стран утверждают, что Москва участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. При этом РФ категорически отрицает подобные обвинения, заверяя, что в этом регионе нет российских военных — только добровольцы.

По словам Столтенберга, мир в целом на сегодняшний день крайне непредсказуем с точки зрения безопасности. Среди основных проблем он указал на рост терроризма, существование «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России и ряде других государств), киберугрозы и попытку Китая изменить сложившийся баланс сил. «В эти неспокойные времена необходимые сильные международные институты, такие как НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

В конце ноября генсек НАТО сказал газете El País, что организация должна стараться улучшить отношения с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности. По его словам, альянс нуждается в «сдерживании, обороне и диалое», и в этом нет никакого противоречия.

Незадолго до этого Лавров высказался в поддержку установления нормального диалога между Россией и НАТО.

Так он прокомментировал слова президента Франции, что организация находится в состоянии «смерти мозга».

«Что касается медицинского вопроса, знаете, по части диагнозов не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку представляет страну, которая является одним из лидеров Североатлантического альянса. Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что российская сторона выступает за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. По его словам, это произойдет, как только альянс выздоровеет.