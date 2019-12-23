Атакуют на подступах: Сирия отбилась от ракет Израиля

ВВС Израиля атаковали район Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии, сообщает телеканал Al Hadath. Там уточнили, что ракетной атаке подвергся лагерь шиитских бойцов, которые воюют на стороне сирийской армии. По его информации, ракеты были выпущены с израильских барж в Средиземном море. Как отметили на государственном телевидении Сирии, обстрел столицы отразили системы ПВО страны.

Реклама

Корреспондент РИА «Новости» отметил, что взрывы в Дамаске прогремели примерно в 23.15 (0.15 мск) как минимум два раза.

По данным правительственного агентства SANA, армия страны «реагирует на ракеты с оккупированных территорий» и атакует воздушные цели на подступах к Дамаску.

Одна из выпущенных в его сторону ракет упала в районе деревни Акраба в 20 км к юго-востоку от столицы, сообщили там.

Позже телеканал Al Mayadeen передавал, что истребители ВВС Израиля 22 декабря во время ракетных ударов по Сирии вторглись в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны. Журналисты уточнили, что израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

Телеканал отметил, что после интенсивных полетов в ливанском воздушном пространстве истребители удалились в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Силы ПВО Сирии 22 декабря также отразили атаку на военный аэропорт в городе Хама. Системы поразили несколько целей, которые пытались подобраться к военному объекту. По информации SANA, силы ПВО сбили беспилотник над городом Джебла близ Латакии.

До этого Дамаск подвергался атаке со стороны Израиля в ночь с 19 на 20 ноября.

Как сообщало государственное телевидение Сирии, нападение на город и его окрестности отражали средства ПВО арабской республики.

РИА «Новости» отмечало, что первые взрывы прозвучали примерно в 01.30 (02.30 мск) и повторялись с промежутками порядка пяти секунд. К 01.45 произошло минимум 20 взрывов, их частота снизилась: промежутки между ними составляли около двух минут, указывало агентство.

Как передавало SANA, пуски производили самолеты, находящиеся в районе Голанских высот. Как подчеркивали на сирийском гостелеканале Ikhbariya, ПВО страны отражали «вражескую атаку». «Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска», — сообщили там.

Армия обороны Израиля подтвердила, что выпустила ракеты по десяткам целей в Сирии. «Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», — приводила Haaretz заявление армии.

Около половины атакованных целей принадлежало иранским силам. В том числе — расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание. Там, как утверждается, расположена штаб-квартира «Кудс» — военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Израильские силы якобы намеренно не стали разрушать его полностью.

Незадолго до этого пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в Twitter, что системы ПВО страны перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.

По некоторой информации, ракеты были запущены с территории Сирии, но все их удалось перехватить. Причем за несколько часов до этого в зоне Голанских высот сработала сирена воздушной тревоги.

В последние годы израильские военные не раз признавали, что наносили удары по целям внутри Сирии, объясняя такие действия стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из Сирии. Некоторые атаки, в которых Дамаск обвинял Израиль, были произведены из воздушного пространства Ливана. Одно из нападений с северных территорий этой страны произошло в ночь на 16 августа. Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.

Впрочем, как передавало Reuters, представитель армии обороны Израиля отказалась комментировать ракетный удар.