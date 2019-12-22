Мы им покажем: Россия готова допустить американцев к «Сармату»

Россия готова вживую показать «в какой-то момент» американской стороне ракетный комплекс «Сармат». Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются договором [СНВ-3]. <...> Причем «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом».

По словам Лаврова, Россия готова встраивать обе ракетные системы в СНВ-3 – если договор будет продлен. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного также как СНВ-3, истекает 5 февраля 2021 года.

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Министр подчеркнул, что СНВ-3 не покрывает все остальные системы вооружений, представленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию весной 2018 года.

«Мы готовы вести отдельный, параллельный разговор [по этим системам]. Это <...> возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность», – добавил Лавров.

Глава МИДа также вспомнил о словах германского канцлера конца XIX века Отто фон Бисмарка: в военном деле решающую роль играет потенциал, а не намерения – вне зависимости от их благого или неразумного характера. Лавров отметил, что договор о сокращении стратегических вооружений в любом случае не может исчерпать все проблемы, поскольку постоянно появляются новые технологии.

Кроме того, российский министр коснулся международной стороны сокращения вооружений. По его словам, Москва не будет «затаскивать» Китай в СНВ, если Пекин будет против. Однако президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за включение китайцев в переговоры.

«Они [китайцы] сказали, что их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США. Поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать», – добавил Лавров.

Тем не менее, Россия готова обсуждать «многосторонние» подходы и поддерживает включение в договор Великобритании и Франции.

В целом, заявил Лавров, вопрос о продлении СНВ остается в подвешенном состоянии. Путин решительно поддерживает пролонгацию договора или заключение нового соглашения. У Вашингтона же «теперь нет отговорок», подытожил министр, и Москва «надеется на конструктив». Отметим, что СНВ-3 — единственный сохранившийся российско-американский договор, сдерживающий гонку вооружений — после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее российские военные продемонстрировали американским специалистам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что это было сделано в период с 24 по 26 ноября на территории России в рамках реализации СНВ-3.

«Авангард» — это комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Согласно информации из открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове и испытывался с 2004 года. Он может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 раз превышающей звук. При этом он маневрирует по курсу и высоте и преодолевает противоракетную оборону.

Весной президент России Владимир Путин на встрече с высшим генералитетом и прокурорами сообщил о завершающей стадии испытаний межконтинентальной тяжелой баллистической ракеты «Сармат».

«Успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство [гиперзвуковой авиационный ракетный] комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» [противовоздушное и противоракетное оружие]», — отметил глава государства.

Вес ракеты «Сармат» — более 200 т, она имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. «У новой системы ограничения по дальности практически нет», — подчеркнул президент, обратив внимание, что комплекс может вооружаться большим количеством боеприпасов.

«Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, добавил Путин.