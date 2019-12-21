«Появился шум»: Норвегии мешает российский фрегат

В северных районах Норвегии из-за помех была нарушена работа радиооборудования и радаров, заявили военные страны, связав инцидент с испытаниями российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

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Помехи начались несколько дней назад – 18 декабря, когда российский фрегат отправился из Североморска в Баренцево море. Целью выхода была проверка радиотехнического вооружения корабля в ходе облетов его различными типами самолетов Северного флота (смогут ли системы фрегата обнаружить и опознать воздушные суда).

Тогда же российские военные проверяли системы и механизмы корабля в различных режимах плавания. В этот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в радиооборудовании в районе Киркенеса.

Они, как отмечается, продолжались и на следующий день. 19 декабря радиопомехи шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы были дольше и перешли на частоту, используемую системой GPS.

Вместе с тем в министерстве обороны Норвегии считают, что эти помехи – побочный эффект от испытаний фрегата. Но военные этой страны оценивают эти последствия как «непреднамеренные».

«Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — рассказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

Как сообщал ранее Северный флот, заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проводятся в несколько этапов. После того, как будет проведен весь комплекс госпроверок работы фрегата, корабль будет принят в состав ВМФ России.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» может выполнять широкий спектр задач. В частности, он может поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды. Также фрегат предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Военный корабль может совместно работать с морскими десантами и дозорной службой, охраняя государственные границы. Фрегат может участвовать в контртеррористических и миротворческих операциях. Кроме того, «Адмирал флота Касатонов» может обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Это не первый случай, когда минобороны Норвегии обвиняет Россию в создании радиопомех. Так, в прошлом году норвежские военные и финские дипломаты заявили, что российская сторона вмешивалась в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

Они проходили с 25 октября по 7 ноября 2018 года. В НАТО тогда отметили, что опасно и безответственно создавать помехи в этой системе, которую используют также в гражданских целях.

О том, что сбой в работе международной системы навигации GPS во время проведения учений НАТО произошел из-за действий российский военных в Арктике, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление норвежского оборонного ведомства. Как рассказала в ответ на запрос СМИ в ведомстве, «известно, что сбой был зафиксирован с 16 октября по 7 ноября из-за [действий] российских войск» в заполярном районе Кольского полуострова.

То, что за сбоем в навигационной системе может стоять Россия незадолго до этого сообщил на тот момент премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — добавил он.

В Кремле в ответ на все обвинения заявили, что у них нет информации о причастности действий российских военных к сбоям в работе GPS. «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов впоследствии отметил, что инцидент был быстро исчерпан после того, как стороны обменялись мнениями.