Без Украины: в России модернизировали мощнейшую пушку

Модернизация самоходной пушки большой мощности 2С7М «Малка» завершится до конца декабря. Сейчас орудие успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА «Новости» Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании «Уралтрансмаш», которая входит в «Уралвагонзавод» Ростеха.

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«В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», — сказал Семизоров.

По словам гендиректора «Уралтрансмаша», в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского.

«Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная «Малка» находится в поле и успешно проходит испытания», — добавил Семизоров.

САУ 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданного в 1970-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

История артиллерии большой и особой мощности (БМ и ОМ) последние несколько десятилетий в нашей стране развивалась зигзагообразно.

Как отмечал Виктор Шунков в книге «Артиллерия особой мощности», с появлением и быстрым развитием ракетно-ядерного оружия в оценке боевых возможностей артиллерии, и прежде всего артиллерии большой и особой мощности, произошли существенные изменения. Учитывая огромную мощь тактических и оперативно-тактических ракет с ядерными зарядами, некоторые военные теоретики пришли к выводу, что в новых условиях ствольная артиллерия уже не в состоянии обеспечить войскам необходимую огневую поддержку.

Это привело к перераспределению средств в пользу ракетно-ядерного вооружения, артиллерийские заводы практически прекратили выпуск орудий большой и особой мощности, а соответствующие конструкторские бюро закрыли или перепрофилировали. В развитии ствольной артиллерии, особенно крупных калибров, наступил перерыв.

Однако «ракетная эйфория» длилась сравнительно недолго. Вскоре выяснилось, что переход на применение только ракетных комплексов на поле боя требует огромных финансовых затрат, а отдача по сравнению со ствольной артиллерией в некоторых случаях оказывалась не такой значительной, на которую рассчитывали. Ракеты не обеспечивали необходимой точности поражения целей противника, были дороги и сложны в эксплуатации, их мобильность оставляла желать лучшего.

Разработка малогабаритных артиллерийских ядерных боеприпасов калибром 280-420 мм, а затем и 152(155)-203 мм стала еще одним важным доводом в пользу ствольной артиллерии.

Одним из важнейших направлений повышения огневой мощи артиллерии является создание высокоточных артиллерийских боеприпасов (ВАТБ). Современный уровень развития технологий позволяет создавать исключительно эффективные малогабаритные ВТАБ, вследствие чего калибр современных артиллерийских систем большой мощности не превышает 203-210 мм.

Определенным толчком к разработке отечественных орудий большой мощности послужило исключительно успешное боевое применение Израилем 175-мм самоходной пушки М-107 в ходе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, когда под уничтожающий огонь этих систем попадали даже позиции стартовых зенитных ракетных комплексов и радиолокационных рот. Дальность стрельбы этого орудия составляла 32,5 км. Вооруженным силам арабских государств было абсолютно нечего противопоставить самоходным пушкам М-107.

В этой связи в начале в СССР вспомнили о большом триплексе разработки НИИ-58 (этот проект был завершен в 1953 году), в состав которого, наряду с системами С-23-I (210-мм гаубица), С-23-II (280-мм мортира), С-23-IV (203-мм пушка-гаубица), входила и 180-мм дальнобойная пушка С-23 с дальностью стрельбы в 30 км. Работы по этому триплексу были прекращены в 1960 году, в самый разгар ракетной эйфории. После возрождения производства С-23 в СССР задумались о разработке самоходных орудий и более крупного калибра.

Предварительные исследования, связанные с разработкой самоходной 203-мм пушки с дальностью стрельбы до 25 км, были начаты в СССР еще в декабре 1967 года. Пушка предназначалась для уничтожения отдельных удаленных особо важных объектов, разрушения фортификационных сооружений и нанесения ударов спецбоеприпасами с ядерным зарядом.

В марте 1970 года были разработаны тактико-технические требования на разработку этого орудия, а уже во второй половине 1970-х годов первые серийные самоходные пушки 2С7 «Пион» начали поступать на вооружение артиллерийских бригад особой мощности (абр БМ) Советской Армии.

Самоходная пушка 2С7 выполнена по безбашенной схеме, с размещением орудия открыто в кормовой части гусеничного шасси.

В боекомплект пушки входят выстрелы картузного заряжания с переменными зарядами. Основными снарядами являются осколочно-фугасный снаряд и активно-реактивный снаряд. Вес осколочно-фугасного снаряда равен 110 кг, в нем имеется 17,8 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы этим снарядом на полном заряде составляет 37,5 км, начальная скорость — 960 м/сек. Активно-реактивный снаряд весит 103 кг, в нем содержится 13,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы этим снарядом составляет 47,5 км.

Кроме того, к пушке разработан бетонобойный снаряд, спецбоеприпас с ядерным зарядом и химический снаряд. Есть информация, что разновидностей ядерных снарядов три, и они называются «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор».

Всего за 16 лет серийного производства было выпущено более 500 единиц 2С7 различных модификаций.

«Стоит упомянуть, наверное, и об установке «Пион-М». Это проект корабельной артиллерийской установки, который разрабатывался на базе 203-мм пушки в конце 1970-х годов», — рассказал «Газете.Ru» один из ведущих экспертов в истории артиллерии Александр Широкорад.

Специалист напомнил, что масса артиллерийской установки без боекомплекта составляла 65-70 тонн. Боекомплект достигал 75 выстрелов, а скорострельность до 1,5 выстрелов в минуту. Артиллерийскую установку «Пион-М» предполагалось устанавливать на эсминцы проекта 956 «Современный». Однако по непонятным причинам руководство ВМФ СССР отвергло этот проект.

В 1983 году пушка 2С7 была модернизирована и получила обозначение 2С7М «Малка». По данным справочника The Military Balance за 2018 год, на оснащении артиллерии Вооруженных сил России в настоящее время находится 60 самоходных орудий 2С7М «Малка».

За время эксплуатации в Советской Армии самоходные пушки «Пион» ни разу не применялись ни в одном вооруженном конфликте. В основном орудия поступали на оснащение артиллерийских бригад большой мощности Группы советских войск в Германии.

После подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе все самоходные пушки «Пион» и «Малка» были передислоцированы во внутренние округа.

Единственным известным на данный момент эпизодом боевого применения САУ 2С7 является война в Южной Осетии, где грузинской стороной конфликта использовалась батарея из шести САУ 2С7. При отступлении грузинские войска спрятали все шесть САУ 2С7 в районе Гори. Одна из пяти обнаруженных российскими войсками САУ 2С7 была захвачена в качестве трофея, остальные — уничтожены.

Есть данные о присутствии «Пионов» в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в составе ВСУ, однако достоверных сведений об их боевом применении пока не имеется.

Основными целями для артиллерии большой мощности по-прежнему остаются пункты управления, узлы связи, средства РЭБ, ядерные средства, запасы ядерного и элементы высокоточного оружия, объекты ПВО, ПРО и ВВС, артиллерия и противотанковые средства, фортификационные сооружения, объекты оперативного и войскового тыла вероятного противника.

«Говорить о закате ствольной артиллерии, столь успешно зарекомендовавшей себя в вооруженных конфликтах последнего времени, явно преждевременно», — считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.