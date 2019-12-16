Разница есть: в Кремле сравнили подходы Порошенко и Зеленского

Политические подходы нынешнего главы Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко относительно ситуации в Донбассе различны, обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», — сказал представитель Кремля, выразив надежду, что его обещания будут реализованы, и «Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей».

По словам Пескова, главное — выполнение украинскими властями взятых на себя обязательств по реализации «всего комплекса мер».

Вместе с тем он считает, что стоит обратить пристальное внимание на закон о децентрализации, который Зеленский недавно внес на рассмотрение депутатов Верховной рады. В частности, украинский лидер предложил изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта.

Однако в тексте ничего не говорится об особом статусе самопровозглашенных республик, передает РИА «Новости». По мнению Пескова, документ необходимо проверить на соответствие минским соглашениям и «формуле Штайнмайера».

Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина выразил мнение, что для решения разногласий в Донбассе Владимиру Зеленскому стоит проявить необходимый «авторитет, силу воли и доминирование» на украинской политической арене. Кроме того, украинскому лидеру, считает Песков, необходимо взять под контроль националистические силы внутри страны.

«И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удастся выйти на какие-то наметки урегулирования», — сказал представитель Кремля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

В то же время он обратил внимание, что Зеленский «искренне хочет решить этот конфликт», который продолжается уже шестой год на юго-востоке Украины.

Общаясь с журналистами, Песков сказал, что нынешний глава Украины, по его мнению, не хочет развязывать там новые боевые действия и не относится к «партии войны», которую ранее «олицетворял» Порошенко, так как «начал войну». «Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев», — добавил пресс-секретарь Путина.

Тогда же он затронул итоги саммита «нормандской четверки» который прошел неделю назад в Париже. По словам Пескова, представители Украины пытались изменить ранее согласованный вариант итогового коммюнике. Представитель администрации президента России обратил внимание, что во время переговоров велись дискуссии относительно формулировок документа.

«Это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры»,

— указал гость программы на Первом канале, назвав переговоры лидеров четырех стран — России, Украины, Франции и Германии — очень непростыми из-за проведенной кропотливой работы.

Дмитрий Песков также обратил внимание, что Киев хочет изменить некоторые положения минских договоренностей. Но в этом вопросе он лишь посоветовал украинской стороне проводить переговоры непосредственно со второй стороной конфликта, то есть с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны», — подчеркнул Песков. Он считает, что если эксперты оппонентов «сядут в контактной группе или за ее пределами», то они «смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер».

По итогам саммита стороны договорились считать минские договоренности, заключенные в 2015 году, основным документом в работе «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, стороны пришли к выводу, что необходимо установить еще три зоны разведения сил в Донбассе, а также продолжить обеспечение режима прекращения огня до конца года.