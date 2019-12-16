«Символ сотрудничества»: когда войска США выгонят из Турции

США используют турецкие военные базы, в том числе и авиабазу Инджирлик, только с разрешения Анкары, заявили ТАСС в Пентагоне. Там отметили, что Вашингтон рассматривает статус американских сил в Турции как символ многолетней приверженности Соединенных Штатов сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите.

Так в военном ведомстве ответили на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара может закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик.

При этом последняя — часть системы ПРО НАТО в Европе. По словам турецкого лидера, закрытие произойдет, если Вашингтон введет санкции против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях», — сказал он.

Американские военные подчеркнули, что Турция «вносит свой вклад в миссии [НАТО] в Афганистане, Косово, Ираке». К тому же, она важна для целей Стратегии национальной обороны США. «Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий», — отметили в американском военном ведомстве.

Накануне The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников сообщила, что правительство США изучает различные возможности вывоза с Инджирлика около 50 термоядерных бомб B61, которые оказались в заложниках у президента Турции.

Один из собеседников издания обратил внимание, что эти бомбы размещены на базе, которая находится всего в 400 км от турецко-сирийской границы, где на в настоящее время ведутся военные действия.

Он констатировал, что это угрожает ядерной безопасности США. В то же время собеседник издания признал, что попытку перевезти боеприпасы в другое место могут воспринять как фактический разрыв союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Как уточнило The Drive, вывоз бомб из Турции для США сопровождается определенными трудностями. Речь идет об американских инструкциях, согласно которым ядерные боеприпасы можно транспортировать только в условиях усиленных мер безопасности. В частности, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, которые как раз предназначены для перевозки подобных бомб, не могут выполнять полеты над районами, где наблюдается «нестабильная ситуация».

В издании указали, что теоретически бомбы можно вывезти из Турции в специальных грузовиках или перенаправить их в порт, чтобы впоследствии перебросить по морю. Впрочем, такие решения маловероятны, учитывая охлаждение в отношениях Вашингтона и Анкары, а также опасность со стороны действующих в регионе боевиков, пишет The Drive.

Это не первый раз, когда в Турции говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных.

Чаще всего подобная риторика возникает в Анкаре на фоне каких-либо угроз со стороны Вашингтона. При этом до конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.

Отношения Турции и США ухудшились из-за поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Они начались в середине июля. Эрдоган заявил, что эти комплексы будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал от турецкой стороны отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Соединенные Штаты грозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Но Анкара отказалась идти на уступки.

В итоге в американском конгрессе согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором и демократы, и республиканцы выразили мнение, что приобретение Анкарой С-400 подпадает под положения закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», что предусматривает введение президентом санкций. Законодатели разрешили Пентагону потратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35. До того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400, они использовались для обучения пилотов Турции на американской авиабазе.