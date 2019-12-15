Ремонт невозможен: в Севастополе затонул док с подлодкой

В Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря затонул большой плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава Черноморского флота дизель-электрическая подводная лодка Б-380 проекта 641Б «Сом».

Лодка при затоплении потеряла устойчивость и легла на левый борт, упершись своей рубкой в одну из стенок плавдока, сообщает информационный ресурс Черноморского флота KCHF.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города передает, что подлодка после затопления поднялась на поверхность и сейчас находится на плаву.

Реклама

Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого невозможны. Плавдок был построен на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара и спущен на воду в 1939 году.

В годы Второй мировой войны доком был проведен ремонт на 189 боевых кораблях, подводных лодках и вспомогательных судах. За обеспечение боеготовности Черноморского флота 42 человека экипажа ПД-16 были награждены орденами и медалями СССР.

Три дня назад произошел еще один инцидент на флоте:

на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота «Адмирал Кузнецов» вспыхнул пожар. Возгорание началось во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.

Судно сейчас стоит на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, куда в апреле прошлого года было передано Объединенной судостроительной корпорации для планового ремонта.

«Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Вскоре в аварийном отсеке был найден второй погибший военный. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Число пострадавших составило 14 человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

В тот же день в Находке списанная атомная подлодка «Казань» Тихоокеанского флота частично затонула при ее буксировке на утилизацию, сообщали в Росморречфлоте.

Инцидент произошел в 11 км (6 миль) от залива Восток. Кормовая часть подлодки коснулась грунта. В «Казани» не оказалось топлива, загрязнения не произошло. В результате инцидента никто не пострадал. Подлодку должны были переправить на металлоперерабатывающий завод «Аскона».

В мае нынешнего года российские поисковики обнаружили одну из двух последних советских подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны и не найденных до сих пор. Речь идет о подлодке Щ-302 «Окунь», погибшей в 1942 году.

«Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4-5 м над грунтом», — заявил начальник экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Он добавил, что подлодка покоится на глубине 67 метров. Первичный осмотр подводного корабля показал, что

«Окунь» налетел на противолодочную мину, из-за взрыва в правом борту образовалась пробоина, и Щ-302 затонула. Кроме того, были повреждены топливные цистерны.

С подлодкой погибли все 37 членов экипажа. Затопление «Окуня» произошло между 11 и 13 октября 1942 года.

Щ-302 отправилась в последний боевой поход 10 октября 1942 года, до острова Лавенсаари (Мощный) субмарина шла в сопровождении другой подлодки — Щ-311, а также канонерки «Москва» и тральщиков. Из-за шторма корабли укрылись в бухте, а Щ-302, не обратив внимание на предупреждающие сигналы, продолжила морской поход.

«Оказалось, что лодка была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Она видна на сонограммах района минного заграждения Зееигель 2014 и 2017 года. Однако мы проходили мимо нее под не очень удачным углом, изображение было не столь четким, и внимание обратили на него только сейчас», – отметил Богданов.

После обнаружения «Окуня» в территориальных водах Российской Федерации остается ненайденной лишь одна советская подлодка времен ВОВ — «Малютка» М-96. В 1944 году она подорвалась на мине и затонула в районе Нарвского залива.