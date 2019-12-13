Пожар на «Адмирале Кузнецове»: найдено тело второго погибшего

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота «Адмирал Кузнецов» после пожара, вспыхнувшего в четверг, 12 декабря. На судне уже начаты работы по осушке внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

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Возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Судно сейчас стоит на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, куда в апреле прошлого года было передано Объединенной судостроительной корпорации для планового ремонта.

В результате пожара на корабле погибли два человека. Число пострадавших составляет 14 человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

«Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного флота.

Вскоре в аварийном отсеке был найден второй погибший военный. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов выразил надежду на то, что ЧП не станет причиной затягивания ремонта судна, передает НСН.

«Любой пожар, любая нештатная ситуация может повлиять на сроки ремонта. Корабль очень большой, энергоотсек в сравнении с кораблем имеет не самую большую площадь, но все познается в сравнении. Он на ремонте, восстановительные работы будут проведены и, как мне кажется, можно рассчитывать при определенной концентрации усилий завода по ремонту сроки могут и не сдвинуться», — рассказал бывший военный.

В октябре прошлого года на судне также произошло ЧП. Кран упал на палубу «Кузнецова», оставив в нем пробоину размером 4x5 метров. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил после аварии, что металлоконструции крейсера можно легко и быстро отремонтировать, причем за небольшие деньги. Контракт с Минобороны на ремонт «Адмирала Кузнецова» был подписан в апреле прошлого года, Северный флот рассчитывает получить модернизированный корабль в 2021 году.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Бурсук заявил, что «Кузнецов» должен получить новые котлы и аэродромные системы.

Также на крейсере обновят системы противовоздушной обороны — установят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Наконец, палубу авианосца доработают под истребители МиГ-29К/КУБ.

Однако ремонт пошел не по плану. Во время проведения работ в Мурманске полностью затонул плавучий док ПД-50. Произошел перебой в подаче электроэнергии в момент проведения доковых работ, в результате чего моментально заполнились цистерны ПД-50.

Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс считает, что российской стороне нужно строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» вместо того, чтобы ремонтировать единственный авианосец «Адмирал Кузнецов».

По словам аналитика, ремонт авианосца является вопросом престижа, а не реальной необходимостью. Он также полагает, что его использование ненадежно и неэффективно, поскольку связано с частым и дорогим ремонтом.

«Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца», — уверен специалист.

Эксперты американского журнала The National Interest считают, что Москве, вероятно, легче начать строить новый авианосец, нежели проводить дорогостоящий ремонт стареющего «Адмирала Кузнецова», который остается лишь «символом престижа» России.

Пока Кремль настаивает на том, что капитальный ремонт авианосца будет продолжаться вплоть до 2020 года, эксперты смотрят на это скептически, пишет журнал. Можно ли спасти «Адмирала Кузнецова», стоит ли экономить, учитывая колоссальные затраты, задается вопросом издание.