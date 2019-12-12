«Борьба за живучесть»: на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», вспыхнувшем в четверг, 12 декабря. Расследование проводится по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Реклама

Впрочем, не исключено, что после пришедшей позднее информации пресс-службы Северного флота о гибели военного, дело будет переквалифицировано по более строгой статье Уголовного кодекса.

Военнослужащий «погиб при борьбе за живучесть отсека». Его тело было найдено поисковой группой в одном из помещений. Сейчас идет поиск офицера службы живучести корабля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов СКР.

По данным следствия, судно в апреле прошлого года было передано Объединенной судостроительной корпорации для планового ремонта на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Возгорание же произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.

Число пострадавших при пожаре составляет десять человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

В октябре на судне также произошло ЧП. Кран упал на палубу «Кузнецова», оставив в нем пробоину размером 4x5 метров. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил после аварии, что металлоконструции крейсера можно легко и быстро отремонтировать, причем за небольшие деньги.

Контракт с Минобороны на ремонт «Адмирала Кузнецова» был подписан в апреле прошлого года, Северный флот рассчитывает получить модернизированный корабль в 2021 году.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Бурсук заявил, что «Кузнецов» должен получить новые котлы и аэродромные системы. Также на крейсере обновят системы противовоздушной обороны — установят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Наконец, палубу авианосца доработают под истребители МиГ-29К/КУБ.

Однако ремонт пошел не по плану. Во время проведения работ в Мурманске полностью затонул плавучий док ПД-50. Произошел перебой в подаче электроэнергии в момент проведения доковых работ, в результате чего моментально заполнились цистерны ПД-50.

Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс считает, что российской стороне нужно строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» вместо того, чтобы ремонтировать единственный авианосец «Адмирал Кузнецов».

По словам аналитика, ремонт авианосца является вопросом престижа, а не реальной необходимостью. Он также полагает, что его использование ненадежно и неэффективно, поскольку связано с частым и дорогим ремонтом.

«Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца», — уверен специалист.

Американский журнал The National Interest считает, что Москве, вероятно, легче начать строить новый авианосец, нежели проводить дорогостоящий ремонт стареющего «Адмирала Кузнецова», который остается лишь «символом престижа» России.

Пока Кремль настаивает на том, что капитальный ремонт авианосца будет продолжаться вплоть до 2020 года, эксперты смотрят на это скептически, пишет журнал.

Можно ли спасти «Адмирала Кузнецова», стоит ли экономить, учитывая колоссальные затраты, задается вопросом издание. В этом плане у Москвы есть несколько вариантов.

В Кремле заявляли, что намерены поднять ПД-50, однако это создаст много технических и финансовых проблем, подчеркивает издание. Как только его поднимут из воды, российские инженеры должны будут пойти на риск, начав ремонтировать его на воде, либо запустить дорогостоящий и долгий процесс перемещения ПД-50 на берег.

По мнению журнала, ремонт плавдока займет более полугода. Еще один вариант — продолжить ремонт с помощью другого сухого дока. Однако неясно, существует ли в России адекватная замена ПД-50, отмечает NI.

Уже до нанесения ущерба корпусу «Адмирала Кузнецова» после падения крана, российские и западные аналитики обратили внимание на то, можно ли экономически эффективно модернизировать стареющую платформу авианосца, отмечается в материале. Однако целесообразно ли тратить ресурсы — теперь предстоит решить Кремлю, заключает NI.