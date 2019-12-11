Обмен ударами из-за С-400: Турция готова закрыть базу для США

Анкара готова ответить США, если Вашингтон решит ввести санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Реклама

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», — добавил глава МИД Турции.

В случае введения санкций США Турция может поднять вопрос об авиабазах «Инджирлик» и «Кюреджик», отметил Чавушоглу, Анкара готова закрыть американским военным доступ к этим объектам.

Кроме того, министр указал, что турецкая сторона может закупить российские самолеты, если США откажутся от поставок истребителей F-35 Анкаре. «Если США не удастся нам поставить F-35, то Россия сможет предоставить нам альтернативы», — подчеркнул Чавушоглу.

Стоит отметить, что Вашингтон, начиная с лета, активно давит на Анкару из-за С-400. По версии США, наличие российских систем в Турции угрожает безопасности НАТО, в частности, с их помощью Россия якобы может получить доступ к F-35, которые Вашингтон должен поставить Анкаре.

США последовательно призывают Турцию отказаться от ЗРК российского производства, несмотря на то что их передача уже началась. Вашингтон угрожает Анкаре санкциями и отказом от поставок F-35, которые в настоящее время заморожены. При этом американские власти предлагают турецкой стороне приобрести комплексы Patriot вместо российских С-400.

К слову, Чавушоглу еще в начале декабря отмечал, что Анкара обращалась ко многим союзникам по НАТО для приобретения систем ПВО, но получила отказ от своих партнеров. «Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим», — утверждал министр.

Покупка С-400 Турцией не политический выбор, а вынужденная мера, говорил Чавушоглу, в действиях Анкары нет никакого подтекста.

Впрочем, США не устраивают объяснения турецкой стороны, Вашингтон продолжает настаивать на небезопасности использования российских ЗРК. По словам верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала американских ВВС Тода Уолтерса, С-400 и F-35 «не могут сосуществовать» в Турции.

Для разморозки поставок истребителей Турции придется избавиться от российских ЗРК, предупредил Уолтерс, это станет первым шагом для преодоления разногласий.

«С-400 и F-35 несовместимы в НАТО. Они не «говорят» на одном языке. Они не поддерживаются одной и той же группой лиц, у которых есть взаимопонимание», — подчеркнул генерал.

Тем не менее, пока Турция не собирается отказываться от С-400 и идти на поводу у Вашингтона. В конце ноября турецкая сторона приступила к испытаниям ЗРК, военные провели тестирование работы радаров комплексов. По данным газеты Milliyet, для этой цели в воздух подняли американские F-16 и другие самолеты. Целью тестирования стала проверка связи между истребителями и системами ПВО.

В американском конгрессе действия Анкары назвали пересечением «красной линии» и призвали президента США Дональда Трампа наложить санкции против Турции. Однако американский лидер решил пока не вводить ограничительные меры, а лишь последовательно заявляет о намерении договорится с Анкарой.

Трамп обвиняет в покупке Турцией С-400 своего предшественника Барака Обаму, который не стал продавать турецкой стороне системы Patriot. »Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы», — отмечал президент США.

При этом инаугурация Трампа состоялась в январе 2017 года, информация о соглашении России и Турции появилась же в сентябре. Сумма контракта составила около $2,5 млрд, он предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставки ЗРК начались в июле 2019 года, комплексы будут полностью введены в действие к апрелю следующего года.

Стоит отметить, что соглашение между Турцией и Россией предполагает опцион на еще один полковой комплект С-400. В настоящее время Анкара рассматривает возможность покупки дополнительной партии российских ЗРК.