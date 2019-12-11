Горячие точки XXI века: какой будет война России и США

Генеральное сражение XXI века может произойти между российским, китайским, американским и японским флотами. Такое мнение на страницах «Военно-промышленного курьера» выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

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Он представил несколько вариантов сражений, которые могу произойти «в случае прямой и всеобщей войны ведущих мировых центров силы».

Сивков решил, что при таком сценарии возможны бои ВМФ РФ и ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах, ВМФ России и ВМС Японии, ВМС Китая против ВМС США и Японии, а также ВМФ РФ и ВМС Китая против американский и японских сил.

Эксперт предположил, что генеральное сражение может стать результатом конфликта с применением обычных вооружений, но он неизбежно перерастет в ракетно-ядерный. Причем ядерное оружие, как считает доктор военных наук, применит именно проигравшая сторона. «Поэтому надо сразу констатировать, что генеральное сражение такого масштаба в современных условиях можно признать как крайне маловероятное», — уточнил Сивков.

Из перечисленных стран в ядерный клуб входят только три: США, Россия и Китай. Но в конце прошлого месяца в китайском издании Sohu предположили, что Япония тоже может быть ядерной державой. Журналисты призвали соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность. Как сообщил автор статьи со ссылкой на источники, Токио под предлогом развития гражданских атомных электростанций смог заполучить много ядерного топлива, которого хватит на создание 6 тыс. бомб.

В издании напомнили, что США несколько десятилетий сдерживали развитие этой страны, но она воспользовалась поддержкой западного союзника, стала мощной экономической державой и теперь хочет играть более активную роль на международной арене. Журналист решил, что Токио даже готов бросить вызов пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН. По его мнению, на это указывает современное развитие Японии: она начала разрабатывать вертолетоносцы типа «Идзумо» и построила совершенные атомные электростанции.

Хотя государство не производит ядерное оружие, сегодня это один из лидеров в мире по применению ядерных технологий, обратили внимание в статье.

В связи с этим автор не исключил, что в случае начала боевых действий Токио сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее материала.

В России при этом обращают внимание, что США и Япония объединяются против России. Как заявил 23 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях саммита G20 в городе Нагоя, явный ориентир военных отношений Вашингтона и Токио на превосходство в этой сфере над Россией не соответствует заявленным американцами целям. Лавров заверил, что поднимет этот вопрос в ходе декабрьского визита Мотэги в Москву.

«В отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, а все их военные альянсы с Японией, Австралией и Республикой Корея будут выстраиваться исходя из этих угроз и вызовов», — констатировал дипломат.

Министр отметил, что это расходится с заверениями японцев о ненаправленности их с США военно-политического альянса против России.

Кроме того, Лавров напомнил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Пентагон будет размещать свое вооружение в Азии.

«Хотя наши коллеги из Японии и Республики Корея говорят, что у американцев нет таких намерений, и таких обращений к ним не поступало, но в Вашингтоне говорят об этом вслух. Поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Помимо того, западные издания нередко представляют различные варианты вооруженного конфликта США и России. Польский портал Myśl Polska в середине ноября опубликовал статью, в которой описаны два сценария такого противостояния. В первом варианте развития событий стороны атакуют друг друга с использованием всех доступных вооружений, в том числе ядерного оружия. Автор назвал этот вариант «слишком рискованным».

Второй сценарий предполагает несколько этапов. Согласно ему, России будет нанесен существенный экономический урон, чтобы в стране сменилась власть. Именно такой подход, по мнению автора, и реализуется в последние годы.

Вместе с тем он подчеркнул, что президент России Владимир Путин в «чрезвычайно сложных обстоятельствах сделал несколько мастерских шагов», чтобы не допустить реализации такого плана. В частности, глава государства не допустил победы в Киеве «западного варианта» и провел успешную политику на Ближнем Востоке, написали в статье.