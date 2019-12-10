Берут числом: США построят армаду

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.

Несмотря на некоторую мягкость в формулировках со стороны руководства военно-морских сил США в отношении поставленной цели, Модли ясно дал понять, что такой боевой состав ВМС является одним из направлений национальной политики США и он хочет, чтобы руководство страны и вооруженных сил поддерживало его в этом вопросе.

«355 кораблей объявлены приоритетами национальной политики Соединенных Штатов, — заявил Модли аудитории на оборонном форуме USNI (US Naval Institute) несколько дней назад. — Это была и цель президента Дональда Трампа на выборах. У нас есть цель — 355, но у нас нет плана на 355. У нас должен быть план, и если это не план в 355 кораблей, то каким образом он будет выглядеть в этом случае?»

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В служебной записке, адресованной ВМС США, Модли отметил, что он хотел бы достичь этой цели к концу 2020-х годов.

В своем меморандуме Модли призвал аппарат ВМС разработать «комплексный план для достижения флотом планки в 355 кораблей (или более), беспилотных подводных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов для увеличения военно-морской мощи в течение 10 лет».

Толчком к созданию флота из 355 кораблей стало заявление экс-министра ВМС Ричарда Спенсера, который назвал это число «желательным». К разработке и реализации собственно программы приступили уже после оценки структуры, боевого и численного состава ВМС в 2016 году.

Вместе с тем в прошлом году бывший высокопоставленный сотрудник ВМС США заявил аудитории крупнейшей ежегодной конференции ВМС, что

флот США должен сосредоточиться все же больше на оперативных возможностях, а не на количестве.

Сегодня ВМС США уже должны соответствовать букве закона, поскольку планка установлена законодателями палаты представителей и сената США, а именно это было целью на ранних этапах деятельности администрации Дональда Трампа. В настоящее время американский флот насчитывает 292 корабля.

В своих комментариях на оборонном форуме US Naval Institute Модли сказал, что военно-морские силы США должны бороться с другими департаментами американского военного ведомства за выделяемые средства для достижения этой цели.

«Мы должны лоббировать это, и обосновывать это, и спорить в кабинетах Пентагона о большей доле бюджета, если это то, что требуется нам на самом деле, — сказал Модли. — Но мы должны прийти к очень четкому определению относительно того, что 355 кораблей означает на практике, и всего сопутствующего оборудования, которое нам необходимо для достижения этой цели».

«К примеру, сколько гиперзвуковых аппаратов нам понадобится? Где мы собираемся их развертывать? Это долгосрочные инвестиции, которые мы должны сделать, но сначала мы должны уточнить наши планы. Поэтому я собираюсь сосредоточиться именно на этом в текущем году», — продолжил Модли.

Эти комментарии и директивные указания уже на следующий день получили поддержку со стороны советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

В частности, он заявил, что Трамп имел в виду, прежде всего, развитие кораблестроительной промышленности, когда призывал к увеличению боевого и численного состава американского флота во время кампании 2016 года. «Когда президент Трамп говорит о флоте из 350 кораблей, он имеет в виду флот из 350 кораблей сегодня, а не десятилетия спустя», — добавил О'Брайен.

Вместе с тем подчас все громадье американских планов по увеличению морской мощи государства наталкивается на проблемы всего лишь одного корабля.

И главный приоритет для ВМС США — в ближайшее время ввести в боевой состав флота новейший сверхтяжелый авианосец CVN-78 USS Gerald Ford,

заявил Модли в своей директиве от 6 декабря. В памятной записке для флота и.о. министра ВМС США подчеркнул, что его основной целью на посту является «приложить все руки к палубе», чтобы сделать CVN-78 USS Gerald Ford готовым в качестве боевого корабля как можно скорее.

Дело в том, что после спуска на воду нового авианосца еще в ходе достройки у пирса у сверхдорогого корабля обнаружилась масса проблем с электромагнитными катапультами, аэрофинишерами, самолетоподъемниками, лифтами для подачи перспективных авиационных средств поражения и радиотехническим оборудованием.

Экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, к слову, не выполнил своих обещаний Трампу подготовить лифты для перспективного вооружения этим летом.

Записка Модли следует за его комментариями на форуме USNI, где он заявил, что военно-морские силы должен коренным образом откорректировать имидж «Форда», который пока является скорее «мальчиком для битья» и наносит большой ущерб репутации флота.

«Форд» — это то, о чем президент Дональд Трамп заботится, о чем он много говорит, и я думаю, что его опасения сегодня оправданы, — сказал Модли. — Это очень, очень дорого, однако нужно работать».

«Это просто какой-то путь слез, который до определенной степени объясняет, почему мы находимся там, где мы есть в настоящее время. Но сейчас нам нужно устранить все неисправности «Форда» и убедиться, что он, наконец, боеспособен. Нет ничего хуже, чем иметь такой корабль, а это наш самый дорогой актив, который является метафорой того, почему флот не может сделать что-то правильно», — отметил Томас Модли.

Спенсер обвинил задержку лифтов оружия в плохой связи с судостроительной корпорацией Huntington Ingalls Newport News Shipbuilding, которая строит авианосец, сказав при этом, что он сомневается, действительно ли компания знает, что делает.

Отвечая на аналогичный вопрос на форуме USNI, глава Huntington Ingalls Майк Петтерс сказал, что его компания считает, что у нее есть видение, как создать лифты, но пока на этом пути есть определенные проблемы.

«В конкретном случае с элеваторами оружия у нас есть соответствующая структура, которая будет этим заниматься, и мы знаем, как это сделать», — сказал Петтерс.

По его словам, в ходе сооружения авианосца было применено 19 новых технологий и на подходе еще несколько приемов, которые позволят решить стоящие перед верфью задачи. По его мнению, «путь, при котором за попыткой следует неудача, в общем-то обычен, пока вы не сделаете все правильно».

«На данный момент — это просто производственный вопрос, и мы считаем, что в элеваторах авиационных средств поражения нет ничего, что могло бы вызвать опоздание корабля к моменту передачи его в боевой состав флота», — подвел он итог.

Таким образом, полагают эксперты Defense News, вполне возможно, что авианосец будет передан американскому флоту в середине 2023 года.

Между тем продолжающиеся противоречия по поводу «Форда» и большое количество проблем на корабле, вызванных множеством новых технологий, увязываются с возросшей угрозой китайских ракет большой дальности, что вызывает вопросы о целесообразности строительства авианосцев как таковых.

И гнев президента Трампа продолжает преследовать атомный авианосец «Форд», о чем советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен ясно заявил 7 декабря на форуме по безопасности в Калифорнии (Reagan National Defense Forum).

Роберт О'Брайен пояснил, что военные должны подумать о новых способах конкуренции с почти равными по силам и возможностям противниками.

«Тратить $13 млрд всего на один корабль, а только потом узнавать о проблемах с самолетоподъемниками и элеваторами для подачи оружия, которые не работают и непригодны для использования, недопустимо. Президент Трамп — бизнесмен, и он знает, что такое плохая сделка, тем более, когда видит ее воочию»,

— добавил О'Брайен.

«Стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны Соединенных Штатов однозначно ясны: мы должны быть готовы к эпохе длительной конкуренции в мирное время с противниками, примерно равными нам по боевым и оперативным возможностям. К таковым относятся Россия и Китай. Самая дорогая и к тому же проблемная платформа, каковой является на сегодня «Джеральд Форд» — не всегда лучшее решение в этом случае», — резюмировал советник Трампа.

«Несмотря на массу недостатков, выявленных при сооружении «Джеральда Форда», есть все основания полагать, что американские судостроители в ближайшее время устранят все отмеченные недочеты», — полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта, применение новых технологий всегда связано с массой сложных задач, которые появляются уже на стадии разработки предварительного проекта, а тем более они обнаруживаются в ходе строительства, швартовых и ходовых испытаний перспективного корабля.