Противовоздушный купол: Россия усиливает присутствие в Арктике

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота оснастят зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил «Красной звезде» командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев. По его словам, это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

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Решая вопросы по обеспечению безопасности, моряки «продолжают активно осваивать и изучать Арктику», создавать там военную инфраструктуру, в частности высокотехнологичные системы освещения обстановки, которые могут работать в воздухе, на воде и под водой, рассказал он.

Моисеев назвал основной задачей Северного флота в арктической зоне ответственности обеспечение безопасности государства и воздушного пространства над Северным морским путем.

Командующий отметил, что в будущем планируется наращивать возможности противовоздушной обороны (ПВО) северных рубежей России.

С-400 «Триумф» — это ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, кpылатых и баллистических ракет. Комплекс также может быть использован против наземных объектов.

Развертывать эти системы в Арктике начали еще в сентябре. Первым был полк на острове южного архипелага Новая Земля. Об этом в середине сентября сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Там уточнили, что С-400 разместили в рамках перевооружения зенитного ракетного полка противовоздушной обороны флота. В агентстве подчеркнули, что российских военных уже переобучили и теперь они могут работать с новыми системами противоракетной обороны (ПРО). До этого военнослужащие РФ использовали в Арктике системы С-300.

Александр Моисеев также ответил на вопрос о главных событиях для североморцев, которые произошли в уходящем году. Он обратил внимание на уникальные походы отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. По его словам, за прошедший учебный год военнослужащие выполнили около 4,2 тыс. зачетных мероприятий по боевой подготовке.

В ходе сессии «Построение комплексной системы безопасности в Арктике» на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» он допустил наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе в ближайшей перспективе.

Как считает военный, это может привести к росту конфликтного потенциала.

«К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею в виду, в первую очередь, Швецию, Финляндию... Так, за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от наших северных границ были проведены десятки учений различного масштаба с участием всей видовой составляющей, начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций», — сказал он.

На сегодняшний день Россия борется за богатый углеводородами участок арктического шельфа, в том числе за хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.

Она предъявила свои претензии на эту акваторию еще в 2001 году. Заявку Москвы отклонили, объяснив это тем, что она не предоставила достаточную геологическую информацию. Позже глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части Арктики, обозначенную российской стороной. Теперь этот вопрос рассматривается на заседаниях комиссии ООН.

Конвенция ООН по морскому праву предполагает, что для расширения шельфа нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. С этими целями специалисты более десяти лет проводили экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическую съемку.

В международном праве принадлежность Северного полюса и прилегающего к нему региона Северного Ледовитого океана не закреплена ни за одной страной, но сегодня на различные участки дна океана в этих районах претендуют, помимо России, США, Норвегия, Канада и Дания.

Интерес государств к северным морям объясняется тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, примерно 80% которого приходятся на долю Баренцева и Карского морей. Там также очень высока вероятность обнаружения новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа. Специалисты допускают, что запасы углеводородов в этом районе могут составлять порядка 4,9 млрд тонн.