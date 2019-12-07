«Они желают нам зла»: саудовец устроил стрельбу на базе в США

Шесть граждан Саудовской Аравии были задержаны для допроса в пятницу вечером около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида после стрельбы, устроенной саудовским военным, убившим трех человек.

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Сотрудники ФБР, которые ведут расследование по факту стрельбы, отказались раскрыть личность стрелка, но Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что убитым правоохранителями стрелком был студент авиации из Саудовской Аравии по имени Мохаммед Саид Альшамрани. Он был участником программы ВМС по подготовке иностранных военных.

Эта программа нацелена на «погружение иностранных студентов в подготовку и культуру военно-морского флота США», ориентированная на то, чтобы помочь «создать потенциал партнерства сейчас и в будущем», заявлял ранее представитель Центра Билл Гибсон.

«Эти отношения действительно выгодны для всех», — пояснял он.

Но события пятницы заставили многих чиновников и законодателей задуматься о более тщательном подходе к мерам безопасности и проверке при отборе стажеров.

Сенатор Рик Скотт написал в Twitter, что он призывает к «полному пересмотру» учебных программ ВМФ после того, как следователи заявили, что это нападение, возможно, является актом терроризма.

«Я очень обеспокоен тем, что стрелок обучался среди других иностранных граждан на американской базе. Я призываю к полному пересмотру военных программ США по обучению иностранных граждан на американской территории. [Недопустимо] военное обучение людей, которые желают нам зла», — написал Скотт.

Американский сенатор Марко Рубио также подчеркнул, что события пятницы «выявили некоторые серьезные недостатки» в процессе проверки, который проходят стажеры перед принятием в программу.

Ранее саудовский МИД выразил «свою глубокую тревогу» и «искренние соболезнования семьям погибших». Ведомство также пожелало восьмерым пострадавшим при инциденте «скорейшего выздоровления».

«Исполнитель этого ужасного нападения не представляет саудовский народ. Опираясь на прочные связи между Королевством Саудовской Аравии и Соединенными Штатами, мы будем оказывать полную поддержку властям США в расследовании обстоятельств этого преступления», — пообещали в МИД.

Президент США Дональда Трамп заявил, что после ЧП он разговаривал с королем Саудовской Аравии Салманом Абдулазизом Аль-Саудом.

«Король сказал, что саудовский народ крайне возмущен ужасными действиями стрелка, и что этот человек ни в коей мере не представляет всю их нацию, которая любит американский народ. Инцидент не сможет подорвать тесные отношения, которые у нас были с Королевством Саудовская Аравия на протяжении десятилетий», — пояснил глава Белого дома.

Позднее стало известно, что министерство обороны США рассмотрит возможность ужесточения меры проверки иностранных студентов, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Наше ведомство пересматривает меры, которые мы предпринимаем для обеспечения надлежащей проверки иностранных студентов, когда они приезжают в нашу страну», — сказал военный.

Двумя днями ранее стало известно, что два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик.

По его словам, третьего пострадавшего госпитализировали. До этого речь шла о ранении трех гражданских лиц, которые выполняли работу для министерства обороны США. Инцидент произошел 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск).

Чадвик подчеркнул, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США.

На данный момент неизвестно, намеренно ли он это стрелял в гражданских или выбрал цели случайным образом. Сам он покончил с собой. Расследованием случившегося занимаются сотрудники базы и военнослужащие ВМС США.

Как сообщало Hawaii News Now со ссылкой на источники, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере три человека, у двоих из которых тяжелые ранения. Эту информацию подтвердили и собеседники Fox News. Раненых госпитализировали.

При этом Bloomberg со ссылкой на представителей военных и медучреждений сообщил об одном пострадавшем. Свидетели также подтвердили Hawaii News Now, что нападавший покончил с собой.

О случившемся на военной базе проинформировали президента США Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении Белого дома. Там отметили, что он продолжает следить за ситуацией.

Эта база расположена недалеко от города Гонолулу, штат Гавайи. На верфи ремонтируют, обслуживают и модернизируют корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Из-за ЧП доступ на ее территорию был закрыт, но сейчас его снова открыли.