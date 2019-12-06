«Собачья свалка»: Су-57 сравнили с F-22 Raptor

Возросшая напряженность между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой заставляет задуматься: как будут выглядеть Су-57 и F-22 Raptor в воздушном бою, пишет журнал The National Interest.

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Как отмечает издание,

официальное принятие Россией самолета Су-57 (ПАК-ФА/Т-50) на вооружение является еще одним напоминанием о том, что мировая площадка истребителей пятого поколения становится все более тесной. Соединенные Штаты, Китай, Россия, Япония и Корея работают над проектами своего пятого поколения, но пока, подчеркивается в материале NI, в рабочем состоянии только три самолета: F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и китайский J-20.

F-22

F-22 Raptor был принят на вооружение в качестве истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Он предназначен для решения тех же задач, что и F-15C Eagle. Первоначально планировалось, что Raptor заменит Eagle. Самолет был спроектирован и построен корпорацией Lockheed Martin, у которой уже был опыт создания первого боевого истребителя-невидимки F-117A Nighthawk. В 1990 году прототип истребителя YF-22 принял участие в полете с самолетом корпорации Northrop YF-23 Black Widow II и выиграл в этом соревновании в значительной степени благодаря акценту Lockheed Martin на малую радиолокационную заметность и маневренность.

Малая радиолокационная заметность изначально закладывалась в качестве ключевой особенности F-22. Формы самолета в значительной степени были смоделированы и рассчитаны на раннем суперкомпьютере Cray. Конструкция F-22 обеспечивает максимальную скрытность от бортовых радиолокационных станций истребителей вероятного противника и радиолокационных средств радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Механизация крыльев, створки люков отсеков для авиационных средств поражения, выхлопные конусы и сопла двигателей выполнены так, чтобы минимизировать радиолокационную заметность самолета. В то же время большие вертикальные наклонные кили хвостового оперения уменьшают инфракрасную заметность истребителя с определенных углов. Металлические поверхности самолета также покрыты радиопоглощающими материалами и соответствующей краской.

Использование суперкомпьютера Cray позволило сделать F-22 чрезвычайно маневренным, особенно при больших углах атаки. Ключевой особенностью F-22 является использование вектора тяги по оси тангажа, что позволяет сочетать мощность двигателя с маневрированием при больших углах атаки, чтобы получить преимущество в воздушных боях.

Прозрачная часть пилотской кабины стала самой большой из всех когда-либо изготовленных из поликарбоната. Он обеспечивает летчику отличный обзор.

F-22 оснащен двумя турбореактивными двигателями типа F119 с дожиганием топлива, которые обеспечивают самолету 70 тыс. фунтов тяги, что на сорок процентов больше, чем у F-15 Eagle. Двигатели позволяют Raptor развивать в бесфорсажном режиме скорость в 1,4 М, тем самым увеличивая дальность полета. А это важный фактор для самолета, который не может нести подвесные топливные баки в бой. Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) самолета AN/APG-77 не только способна обнаружить противника первым, но и дает пилоту F-22 возможность прежде него открыть огонь.

Raptor имеет три внутренних отсека для оружия. Один из них предназначен для подвески ракет AIM-9M/X Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведением. В другом, который ближе к хвосту самолета, могут быть размещены шесть ракет AIM-120 AMRAAM («Slammer») с радиолокационной головкой самонаведения с дальностью стрельбы до 65 миль. В центральном отсеке могут подвешиваться бомбы типа JDAM со спутниковым наведением или до четырех 600-галлонных топливных баков. Помимо этого, F-22 оснащен шестиствольной 20-мм пушкой Гатлинга M61A2, укрытой в корневой части правого крыла. Боеприпасов к ней хватит на почти пяти секунд непрерывного огня.

Су-57

Характеризуя Су-57, NI подчеркивает, что об этом самолете известно значительно меньше. Несмотря на семь лет испытательных полетов, многие особенности российского самолета остаются скрыты от общественности.

Хотя оба являются истребителями пятого поколения, Су-57 значительно отличается по конструктивному замыслу от F-22 Raptor. Оба маневренны. Но последний отличается малой радиолокационной заметностью (МРЗ). В Су-57, по мнению издания, делается упор на скорость, что, возможно, делает его похожим на самолет разработки корпорации Northrop YF-23 Black Widow II.

Американские эксперты считают, что Су-57 — это эволюция концепции Су-27 «Фланкер», модернизированной в сторону малой радиолокационной заметности и большей маневренности.

NI обращает внимание на тот факт, что

российский Су-57 до сих пор не получил штатные двигатели 5-го поколения. Каждый из этих двигателей под названием «изделие 30» способен развивать от 24,054 тыс. до 35,556 тыс. фунтов тяги, причем максимальные значения этих показателей примерно совпадают с характеристиками двигателей F-22 F119. Считается, что «изделия 30» обеспечат Су-57 скорость в 1,5 М в бесфорсажном режиме.

При этом, «к сожалению, «изделие 30» испытывает трудности, и в результате первые двенадцать новых самолетов будут оснащены двумя турбовентиляторными двигателями типа АЛ-41Ф1 с тягой в 65000 фунтов, то есть Су-57 комплектуется пока теми же двигателями, что и Су-35», отмечает журнал.

Су-57 будет оснащен радиолокационной системой N056 «Белка» и комплектом электронных контрмер L402. Массивы L-диапазона будут основным средством обнаружения самолета-невидимки, в то время как на более коротких дистанциях электрооптический набор 101KS Atoll, включающий инфракрасную систему поиска и слежения, поможет пилоту отслеживать и поражать цели с помощью ракет с инфракрасным наведением.

Су-57 имеет два больших внутренних оружейных отсека, расположенных тандемно и занимающих практически всю полезную длину самолета. По мнению NI, в каждом отсеке может быть размещено до четырех ракет К-77М (Р-77М, РВВ-СД) с дальностью стрельбы в 100 миль.

Ракета Р-77 оснащена твердотопливным двигателем, обеспечивающим энергичный начальный отлет от носителя на максимальную дальность полета. При этом развивается скорость полета, соответствующая числу 4 М.

Наведение ракеты комбинированное: командно-инерциальное на начальном участке траектории и активное на конечном участке. Переход к активному наведению производится по сигналу с бортового компьютера, определяющего дальность захвата цели головкой самонаведения.

Помимо этого, Су-57 оснащается двумя ракетами K-74M2 — ракета ближнего действия класса «воздух-воздух» с системой инфракрасного самонаведения. Это модернизированный вариант ракеты Р-74 с дальностью стрельбы до 40 км.

Особенности конструкции самолетов Су-57 и F-22 дают им разные преимущества на разных дальностях.

Приоритеты и вооружение Су-57 позволяют обнаруживать и ликвидировать возникающие угрозы на больших расстояниях.

Акцент Су-57 на скорости дает ему возможность быстро реагировать или быстро отступать.

Как только два противоборствующих истребителя приблизятся к дальности видимости, комбинация маневренности Су-57 и особенностей его БРЛС сделает его смертельным противником.

F-22 Raptor, с другой стороны, обладает малой радиолокационной заметностью и маневренностью. F-22 может обнаружить противника на большом расстоянии и при этом оставаться невидимым для противостоящей стороны.

Таким образом, у F-22 больше шансов получить инициативу на ранних этапах воздушного боя и выиграть схватку еще до того, как два самолета смогут приблизиться друг к другу. В воздушных боях типа «собачья свалка» будет трудно понять, кто победит, учитывая, что нет данных о том, насколько маневренным является Су-57, но некоторые особенности БРЛС российского самолета и инфракрасной системы поиска и сопровождения, которой не обладает американский истребитель-невидимка, станут его большим бонусом в бою, уверены авторы статьи.

При этом, по сути дела, мы сегодня детально не знаем не то что характеристик отечественного истребителя 5-го поколения Су-57, мы даже толком не знаем тактико-технических характеристик F-35 и F-22, хотя уровень открытости, связанный с зарубежными образцами военной техники, традиционно существенно выше, чем у нас.

К примеру, в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует, как и высота полета. Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войнах.

Что касается маневренности, то она, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, но не решающее, как в прежние времена.

Кроме того, очень трудно сравнивать боевую нагрузку. Сейчас она тоже не так важна, как раньше. Понятно, что на самолете класса 25 тонн можно разместить от 5 до 8 тонн боевой нагрузки. Но и это не является ключевым параметром — 8 тонн можно подвесить и на французский «Рафаль». Главное — на какую дальность можно работать с этой нагрузкой.

То есть ключевым параметром для современного самолета является сочетание боевой нагрузки и дальности полета. В конечном счете это выливается в радиус боевого применения, в пределах которого можно вести эффективный воздушный бой.

И именно этого сочетания — боевой нагрузки и дальности полета для самолетов 5-го поколения — нигде в открытых источниках нет.

Одним из ключевых параметров, определяющих боевую эффективность истребителей 5-го поколения, являются тактико-технические характеристики бортового радиолокатора. К примеру, важна не просто его предельная дальность работы, а дальность обнаружения тех или иных целей с вполне конкретными эффективными отражающими поверхностями. Однако никто из специалистов, владеющих этой информацией, не станет разглашать данные о подлинных характеристиках бортового радиоэлектронного оборудования истребителя 5-го поколения.

Что касается еще одной характеристики бортового радиолокатора современного истребителя, причем характеристики из разряда важнейших, — его помехозащищенности в сложных условиях радиоэлектронной обстановки — то и она в настоящий момент времени вообще никак и нигде не описана.

Поскольку большинство тактико-технических характеристик боевых машин 5-го поколения носит закрытый характер, представляет собой на этом этапе разработки и эксплуатации государственную и военную тайну, сравнение выглядит некорректно.