Договор с Москвой: украинцы готовы на компромиссы ради мира

Почти 73% украинцев поддерживают взаимодействие властей Украины с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР для установления мира в Донбассе, говорится в опросе Фонда «Демократические инициативы» имени Кучерива.

Так, 58,5% респондентов уверены, что стоит соглашаться на компромиссы с Москвой и главами республик Донбасса, но не на все. 14,4% же считают, что Киеву следует принять любые инициативы для мира на юго-востоке Украины. Однако 15,8% украинцев призывают решить конфликт с позиции силы, а 11,3% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

В числе приемлемых компромиссов 29,9% опрошенных назвали закрепление «особого статуса» ДНР и ЛНР в украинской конституции, 53,2% респондентов выступили против подобных уступок, а 16,9% затруднились ответить.

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При этом полную амнистию для всех участников боевых действий в Донбассе поддержали лишь 18,6% украинцев, а 62,7% высказались против этой идеи. На выборы на территориях ДНР и ЛНР по правилам самопровозглашенных республик не готовы 66% респондентов, за высказались только 16,2% опрошенных.

Кроме того, 28,9% опрошенных уверены, что мира на юго-востоке Украины можно достичь с помощью международного дипломатического давления на Россию, а также усиления режима санкций. 21,3% украинцев же называют выходом усиление экономических и военных мощностей страны, а 17,7% хотят создания автономии в Донбассе и переговорах с Москвой. 13,4% полагают, что разрешению ситуации помогут переговоры между Киевом и ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский придумал свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. Как накануне сообщили СМИ, украинский лидер выступает за создание на спорных территориях «муниципальной стражи» из представителей Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.

По задумке Зеленского, в формирования должны входить представители самопровозглашенных республик, которые не принимали участия в боевых действиях. Однако это лишь одна из идей властей Украины, которые они намерены представить на саммите «нормандской четверки» в Париже.

При этом Зеленский не хочет идти на уступки в ходе переговоров, в частности, во время общения с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркивал, что лучше приедет с саммита ни с чем.

Саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии — пройдет 9 декабря, на нем Зеленский и Путин проведут первую встречу. В Кремле ожидают, что переговоры поспособствуют урегулированию ситуации в Донбассе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин отправляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем. «Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей», — добавил Песков.

На полях саммита Путин проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», указал пресс-секретарь, в том числе и с президентом Украины.

К слову, в рамках подготовки к саммиту Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Характер планов Киева неизвестен, но президент Украины последовательно опровергает возможность военного решения конфликта. Зеленский не раз отмечал, что ситуацию можно урегулировать лишь «политико-дипломатическими методами».

При этом в администрации украинского главы допускают ряд изменений в конституции страны после саммита в нормандском формате. По словам помощника Зеленского Андрея Ермака, речь идет о положениях по децентрализации, которые прописаны в минских соглашениях.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — пояснил Ермак.

Выборы же в Донбассе могут пройти одновременно с местными выборами по всей Украине — 31 октября 2020 года, утверждает помощник Зеленского, избирательную кампанию будут контролировать наблюдатели от ОБСЕ.

Стоит учитывать, что для проведения выборов Киеву необходимо предоставить особый статус республикам Донбасса, но пока власти Украины лишь разрабатывают данный законопроект.