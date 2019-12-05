После продажи своих земель: когда Украина войдет в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин выразил уверенность, что открытие рынка земли на Украине приведет к тому, что иностранцы «все скупят», хотя на самом деле этот документ должен защищать права украинских граждан. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что после этого страну примут в НАТО, но высказался об этом без особого восторга.

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«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил депутат.

Он обратил внимание, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии в свое время привело к снижению там промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы.

Принятие закона об открытии рынка земли, по его мнению, следует отложить на год и привлечь к его разработке экспертов, способных дать объективную оценку происходящему и практические советы.

Верховная рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно предполагаемому нововведению, возможность покупать землю получат украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Собственниками земель сельхозназначения по нему также смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. При этом они все же будут обязаны в течение года продать участок. Законопроект накладывает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

На Украине 18 лет действует мораторий на продажу сельхозземель действует. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Киев проведет земельную реформу, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу, поскольку некоторые фракции выступали против открытия рынка земли. Они опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Как указало министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины на своем сайте, суммарная доля земли, находящейся в собственности у одного владельца, не должна превышать 15% от всех участков в регионе и 0,5% от земель по всей стране.

Нынешние арендаторы земель получат приоритетное право выкупить ее по установленной цене без торгов. Им предоставят беспроцентную рассрочку на пять лет.

Отдельно вводится новый вид санкций, который запрещает приобретать участки посредством юридических лиц другим странам, физическим и юридическим лицам, а также людям, ведущим определенный вид деятельности.

О планах земельной реформы в начале августа сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он объявил об этом, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Раде. В начале сентября он призвал парламент отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года. Реформа — одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования страны.

Прежние власти Украины отказывались рассматривать этот вопрос из-за негативного отношения к этому населения и критики со стороны политических оппонентов. Судя по данным опроса социологической службы Центра Разумкова, против продажи земель по сей день выступает почти половина населения. В связи с этим в середине сентября Зеленский призвал украинцев не бояться, что «землю вагонами вывезут китайцы, арабы или инопланетяне».

Что касается высказывания Добкина о НАТО, вхождение в эту организацию — одна из главных целей сегодняшней Украины.

Это стремление сохранилось еще со времен правления прежнего украинского лидера Петра Порошенко. В феврале по его предложению украинский парламент принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен при этом напомнил, что для вступления в альянс государство должно достигнуть ряда критериев, а на это уйдет большое количество времени.