Стрельба в Перл-Харборе: американский солдат убил гражданских

Два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик. По его словам, третьего пострадавшего госпитализировали. До этого речь шла о ранении трех гражданских лиц, которые выполняли работу для министерства обороны США.

Инцидент произошел 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск).

Чадвик подчеркнул, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. На данный момент неизвестно, намеренно ли он это стрелял в гражданских или выбрал цели случайным образом. Сам он покончил с собой. Расследованием случившегося занимаются сотрудники базы и военнослужащие ВМС США.

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Как сообщало Hawaii News Now со ссылкой на источники, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере три человека, у двоих из которых тяжелые ранения. Эту информацию подтвердили и собеседники Fox News. Раненых госпитализировали. При этом Bloomberg со ссылкой на представителей военных и медучреждений сообщил об одном пострадавшем. Свидетели также подтвердили Hawaii News Now, что нападавший покончил с собой.

О случившемся на военной базе проинформировали президента США Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении Белого дома. Там отметили, что он продолжает следить за ситуацией.

Эта база расположена недалеко от города Гонолулу, штат Гавайи. На верфи ремонтируют, обслуживают и модернизируют корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Из-за ЧП доступ на ее территорию был закрыт, но сейчас его снова открыли.

Верфь находится рядом с Национальным мемориалом Перл-Харбора, посвященным нападению Японии на американские базы. Стрельба там произошла за несколько дней до годовщины инцидента. Во время Второй мировой войны 7 декабря 1941 г. Перл‑Харбор внезапно атаковала японская армия, которая за два часа уничтожила большую часть американского Тихоокеанского флота. Это тщательно разработанное нападение японских ВМС вошло в историю как Гавайская операция 1941 года. Тогда погибли более 2,3 тыс. военных США. Это происшествие привело к вступлению США во Вторую мировую войну.

Подобные инциденты на военных базах происходят нечасто. В конце ноября 2017 года один человек погиб при стрельбе на базе в Польше, сообщала RMF FM. По информации радиостанции, это произошло случайно. Там сообщили, что

утром на территории военного комплекса в Ожише во время сдачи смены один из охранников непреднамеренно выстрелил в сторону коллеги. Мужчина получил ранение в спину и погиб.

На место происшествия прибыла военная жандармерия, которая изъяла пистолет. Сотрудники правоохранительных органов выясняли, была ли у охранников необходимая квалификация. Они также проверяли, имели ли они разрешение на использование оружия.

За месяц до этого о стрельбе на своей территории сообщила американская военная база Форт-Стюарт. «Военная полиция Форт-Стюарт взяла под стражу женщину после того, как она сегодня открыла огонь в гарнизоне. В результате стрельбы никто не пострадал», — указали в сообщении на странице базы в Facebook.

Инцидент имел место днем 23 октября на парковке возле базы, передавал телеканал WSAV со ссылкой на представителя Форт-Стюарт Кевина Ларсона. Как отмечал тогда военный, неизвестно, предъявят ли женщине обвинения. Он не исключил, что случившееся связано с бытовым конфликтом. Версию о теракте Ларсон отверг.

В конце июня того же года командование объявило тревогу на военной базе «Редстоунский арсенал» в штате Алабама в связи с возможной стрельбой, сообщал местный новостной портал AL. «Беги, прячься, сражайся», — писали в сообщении командования в Twitter.

Местная газета Cullman Times отмечала, что информация о пострадавших не подтвердилась и через несколько часов тревога может быть отменена.

На базе в тот день планировалось провести учения по безопасности, но, как отмечает командование, объявленная тревога носит реальный характер.