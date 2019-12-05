Стрельба в Перл-Харборе: американский солдат убил гражданских

База США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Два человека погибли и один госпитализирован после стрельбы на американской военной базе Перл-Харбор. Сам стрелок покончил с собой. ЧП произошло за несколько дней до годовщины нападения Японии на эту базу США во время Второй мировой войны.

Два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик. По его словам, третьего пострадавшего госпитализировали. До этого речь шла о ранении трех гражданских лиц, которые выполняли работу для министерства обороны США.

Инцидент произошел 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск).

Чадвик подчеркнул, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. На данный момент неизвестно, намеренно ли он это стрелял в гражданских или выбрал цели случайным образом. Сам он покончил с собой. Расследованием случившегося занимаются сотрудники базы и военнослужащие ВМС США.

Как сообщало Hawaii News Now со ссылкой на источники, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере три человека, у двоих из которых тяжелые ранения. Эту информацию подтвердили и собеседники Fox News. Раненых госпитализировали. При этом Bloomberg со ссылкой на представителей военных и медучреждений сообщил об одном пострадавшем. Свидетели также подтвердили Hawaii News Now, что нападавший покончил с собой.

О случившемся на военной базе проинформировали президента США Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении Белого дома. Там отметили, что он продолжает следить за ситуацией.

Эта база расположена недалеко от города Гонолулу, штат Гавайи. На верфи ремонтируют, обслуживают и модернизируют корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Из-за ЧП доступ на ее территорию был закрыт, но сейчас его снова открыли.

Верфь находится рядом с Национальным мемориалом Перл-Харбора, посвященным нападению Японии на американские базы. Стрельба там произошла за несколько дней до годовщины инцидента. Во время Второй мировой войны 7 декабря 1941 г. Перл‑Харбор внезапно атаковала японская армия, которая за два часа уничтожила большую часть американского Тихоокеанского флота. Это тщательно разработанное нападение японских ВМС вошло в историю как Гавайская операция 1941 года. Тогда погибли более 2,3 тыс. военных США. Это происшествие привело к вступлению США во Вторую мировую войну.

Подобные инциденты на военных базах происходят нечасто. В конце ноября 2017 года один человек погиб при стрельбе на базе в Польше, сообщала RMF FM. По информации радиостанции, это произошло случайно. Там сообщили, что

утром на территории военного комплекса в Ожише во время сдачи смены один из охранников непреднамеренно выстрелил в сторону коллеги. Мужчина получил ранение в спину и погиб.

На место происшествия прибыла военная жандармерия, которая изъяла пистолет. Сотрудники правоохранительных органов выясняли, была ли у охранников необходимая квалификация. Они также проверяли, имели ли они разрешение на использование оружия. 

За месяц до этого о стрельбе на своей территории сообщила американская военная база Форт-Стюарт. «Военная полиция Форт-Стюарт взяла под стражу женщину после того, как она сегодня открыла огонь в гарнизоне. В результате стрельбы никто не пострадал», — указали в сообщении на странице базы в Facebook.

Инцидент имел место днем 23 октября на парковке возле базы, передавал телеканал WSAV со ссылкой на представителя Форт-Стюарт Кевина Ларсона. Как отмечал тогда военный, неизвестно, предъявят ли женщине обвинения. Он не исключил, что случившееся связано с бытовым конфликтом. Версию о теракте Ларсон отверг.

В конце июня того же года командование объявило тревогу на военной базе «Редстоунский арсенал» в штате Алабама в связи с возможной стрельбой, сообщал местный новостной портал AL. «Беги, прячься, сражайся», — писали в сообщении командования в Twitter.

Местная газета Cullman Times отмечала, что информация о пострадавших не подтвердилась и через несколько часов тревога может быть отменена.

На базе в тот день планировалось провести учения по безопасности, но, как отмечает командование, объявленная тревога носит реальный характер.