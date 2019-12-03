«Делаем, что хотим»: Трамп не отдаст нефть Дамаску

Вашингтон установил контроль над месторождениями сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Теперь США могут делать с этими ресурсами все что захотят, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

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«ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил Трамп.

В начале ноября в Госдепартаменте отметили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

Там подчеркивали, что она идет на благо местных общин. Как передавало РИА «Новости» со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, у Госдепа нет указаний от Белого дома по содействию со стороны Соединенных Штатов в нефтедобыче на территориях, где власть принадлежит «Сирийским демократическим силам» (СДС).

Порядка 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат — эта территория ранее находилась под контролем ИГ, и доходы от нефти были основным источником пополнения бюджета террористов.

О намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью даже после вывода американских войск из арабской республики 2 ноября заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что американские военные не будут патрулировать границы Сирии. По словам американского лидера, делать это «могут другие», в частности, Турция воевала в этом регионе «тысячи лет». «Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — заявил президент.

Тем не менее, Вашингтон частично все же оставил своих солдат в САР, чтобы сохранять за собой нефть.

«Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — признал Трамп. Вместе с тем американская сторона продолжает взаимодействовать и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

В конце октября министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли заявил, что Соединенные Штаты собираются продолжать бороться с ИГ в Сирии. По его словам, многие государственные и негосударственные игроки продолжают бороться там за контроль над территориями и ресурсами, но цель Вашингтона все равно остается прежней — американская сторона стремится разгромить террористические группировки. Как подчеркнул Эспер, последнее перемещение сил США как раз было направлено на продолжение этой миссии.

Те американские военнослужащие, которые остались в Сирии, продолжили осуществлять контртеррористические операции в тесном контакте с курдскими СДС, пояснил он. Глава Пентагона также заверил, что США продолжат обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.

Соединенные Штаты намерены продолжать контролировать в этой стране нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базу Эт-Танф, которая находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна 55-километровая зона вокруг города.

«Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (добычи нефти на этих месторождениях с последующей продажей. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Марк Милли.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил, что США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно.

По его мнению, защита нефтяных месторождений САР от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и ряде других стран) для Вашингтона — это только предлог, чтобы остаться в арабской республике.

«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — обратил внимание глава МИД России.