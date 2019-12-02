Танк для ядерной войны: в США оценили советский «Объект 279»

Проект советского танка для ведения боевых действий в условиях ядерной войны, заинтересовал аналитиков из американского журнал The National Interest. Речь идет о боевой машине под названием «Объект 279», который был разработан в конце 1950-х годов и разительно отличался от других советских танков.

Боевая машина обладала блюдцеобразной формой корпуса. По задумке конструкторов, это должно было защитить экипаж танка от ударной волны взрыва ядерной бомбы. К тому же, боевая машина обладала четырьмя гусеницами, что обеспечивало ей повышенную проходимость.

Толщина корпуса «Объекта 279» составляла почти 270 мм, отмечают аналитики издания, а башни — 319 мм. Эти показатели гораздо выше, чем у знаменитого советского Т-72, который поступил на вооружение армии в 1970-х годах.

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Однако толщина брони значительно увеличила вес танка, считают эксперты, тяжеловесные боевые машины перестали быть актуальными в середине 1950-х, поэтому «Объект 279» так и остался проектом. Танк не был принят на вооружение из-за проблем с маневрированием, а также слишком медленным ходом.

При этом «Объект 279» не первая советская боевая машина, которая вызывает интерес у западных экспертов. В сентябре аналитики The National Interest обратили внимание на «Объект 195» — действующий прототип «супертанка», который превосходил всю бронетехнику НАТО.

Боевая машина получила название Т-95, она разрабатывалась с 1988 года и обладала повышенной живучестью и увеличенной дальностью стрельбы. Разработка танка не была завершена, проект был закрыт в 2010 году в пользу более современного Т-14 «Армата».

Эксперты издания уверены, что российские военные должны были закончить разработку Т-95, так как даже сейчас боевая машина по своим характеристикам смогла бы превзойти технику всех стран-участников Североатлантического альянса.

Дело в том, что «Объект 195» должен был обладать необитаемой башней, которая позже появилась у «Арматы», а также иметь динамическую защиту из композитной брони. При этом Т-95 планировали оснастить 152-мм пушкой из-за высокого расположения башни танка.

Данный тип вооружений позволил бы боевой машине стрелять со скорость до 2 тыс. м/с, утверждают аналитики The National Interest, а второе орудие можно было оснастить калибром 30 мм с радиолокационным прицелом и стрелять по противнику в условиях плохой видимости.

При этом внутри корпуса «Объекта 195» находилась отдельная кабина экипажа, а башня была автоматической. Эти идеи впоследствии перекочевали в новейший Т-14, вместе с комплексом активной защиты.

Стоит отметить, что Т-14 «Армата» выигрывает по сравнению с Т-95, против советского «супертанка» играет время прекращения его разработки. «Объект 195» прекратил свое существование в 2010 году, а новейшая боевая машина была выпущена спустя целых пять лет. Таким образом Т-95 не дотягивает до Т-14 по уровню технологий, который сделали большой шаг вперед за это время.

В настоящее время Т-14 обладает модернизированной 125-мм пушкой 2А82-1М и может применять управляемые ракеты «из ствола», обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм. Зарубежные СМИ не раз отмечали революционных характер нового российского танка.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» во многом превосходит боевые машины НАТО, за счет ракет с лазерным наведением и дальностью хода в 500 км. Кроме того, танк построен на универсальной гусеничной платформе, обладает повышенной огневой мощью и маневренностью. В частности, по своим характеристикам Т-14 превосходит американский M1A2 Abrams.

По мнению экспертов NI, российский танк обладает большей «живучестью», а также не нуждается в дополнительных средствах для усиления своей защиты. К тому же, обычные модификации M1A2 не используют комплект активной защиты, а, соответственно, не смогут устоять перед 125-мм гладкоствольной пушкой Т-14.