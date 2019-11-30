Не могут отказаться: почему НАТО воюет российским оружием

Пока Турция вовсю испытывает поставленные ей российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, США регулярно угрожают ей санкциями за приобретение этого оружия. Начало тестирования техники особенно задело конгресс. Сенатор Кристофер Ван Холлен заявил, что Анкара перешла границы дозволенного.

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«Через две недели после своего визита в Белый дом [президент Турции Тайип] Эрдоган вытер ноги об [американского коллегу Дональда] Трампа, а также США и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее [американское] законодательство требует от Трампа ввести санкции [в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400]», — написал Ван Холлен на своей странице в Twitter.

В первую очередь Вашингтон объясняет свои переживания по этому поводу тем, что Турция — это страна-член НАТО, а С-400 могут представлять собой угрозу для Североатлантического альянса.

Хотя, как заверял источник ТАСС в МИД Турции, Анкара «будет использовать комплексы независимо от систем блока».

Тем не менее, отношения Вашингтона и Анкары в этом вопросе продолжают ухудшаться с каждой новостью о пребывании С-400 в Турции, и американская сторона активно готовит ограничительные меры в отношении турок.

Преданный клиент

При этом Турция далеко не первое государство-член НАТО, которое закупает военную технику у России. Этим довольно серьезно «грешит» Греция, которая считается одним из крупнейших покупателей вооружений из РФ. На сегодняшний день это единственная страна НАТО, армия которой располагает российским ЗРК С-300. В декабре 2013 года Греция впервые провела стрельбы из этой системы, успешно поразив цель — небольшой беспилотный самолет — на расстоянии 30 км и высоте около 2 км.

В разные времена Москва поставляла Афинам системы противовоздушной обороны (ПВО), десантные корабли на воздушной подушке, противотанковые ракетные системы, боевые машины пехоты (БМП), ручные противотанковые гранатометы, артиллерийские установки, военные транспортные вертолеты и вооружения для сил специального назначения.

В частности, у греческой армии есть ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Несколько «Торов» находятся на Крите, где они прикрывают С-300. Помимо того, ВС Греции используют российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Фагот». Четыре десантные корабля на воздушной подушке «Зубр» поставили Греции по контракту в период с 2000 по 2004 год.

Борьба с советским оружием

По большей части страны НАТО сегодня если и не закупают оружие у России, то сотрудничают с ней по вопросам советского оружия, которое до сих пор есть в их армиях. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Болгарии. Еще со времен СССР на вооружении этой страны стоят 12 боевых истребителей МиГ-29 и три учебно-боевые машины этого типа, и Болгария намерена продолжать с помощью России модернизировать их.

«Несмотря на то что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и в связи с этим необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку», — сказал в прошлогоднем интервью «Коммерсанту» накануне своего визита в Россию президент Болгарии Румен Радеев. За пару месяцев до этого правительство страны подписало рамочное соглашение о ремонте самолетов с корпорацией «МиГ» на сумму более €40,5 млн.

В то же время болгарский лидер уточнил, что его страна не сможет закупить в РФ новые МиГ-29 из-за утвержденных правительством требований по закупке техники в странах НАТО.

«Болгария заявила о намерениях модернизировать свои военно-воздушные силы посредством закупки боевого самолета нового типа. Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств», — пояснил он.

Советским оружием располагает и Черногория, которая официально стала 29-м членом Североатлантического альянса в начале июня 2017 года. Спустя год в НАТО решили провести демилитаризацию страны и уничтожить все находящееся на ее территории советское вооружение. Соответствующий тендер разместило Агентство технического обеспечения и снабжения военно-политического блока. Документ предполагает, что будущий подрядчик должен уничтожить более 340 тонн вооружений в течение шести-девяти месяцев.

С территории Черногории нужно вывезти морские мины, советские противокорабельные торпеды, каждая из которых весит по 380 кг, и боеголовки от противокорабельных ракет советского производства П-20 весом по 620 кг каждая.

«Развернуться на Запад»

НАТО заинтересовано в том, чтобы свести к минимуму количество советского оружия у своих партнеров. Как писало в конце весны этого года издание Defense News, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году бывшие страны организации Варшавского договора стали заявлять о своих планах полностью прервать контакты с российскими производителями вооружения и военной техники, чтобы «однозначно развернуться на Запад».

При этом журналисты обратили внимание, что после распада СССР парк боевой техники этих стран во многом состоял из вооружения предприятий советского оборонно-промышленного комплекса. К тому же в разгар «холодной войны» многие государства-участники вкладывали немалые средства в закупку и производство на своей территории российского оружия.

Когда они решили «развернуться на Запад», тут же столкнулись с проблемой — ограниченными бюджетами на оборону.

Именно по этой причине американский Госдеп еще за год до этого запустил Европейскую программу стимулирования рекапитализации (ERIP). Ее суть в том, чтобы выделять денежные средства странам Восточной Европы и бывшим государствам-участникам Варшавского договора для их отказа от российского вооружения и поставок комплектующих и запасных частей, включая разрыв договоров о гарантийном обслуживании. Предполагается, что этот проект будет нацелен на Албанию, Боснию, Хорватию, Грецию, Северную Македонию и Словакию.

Албании планируется выделить $30 млн на закупку вертолетов. Боснии на те же цели — $30,7 млн, эта страна использует серию российских вертолетов, в том числе несколько Ми-8 «Хип» и многоцелевые Ми-8МТВ.

Хорватии собираются выделить $25 млн на обновление парка боевых машин пехоты: Загреб эксплуатирует порядка 100 машин BVP M-80, изготовленных в Югославии во время «холодной войны». По многим своим характеристикам они схожи с советскими БМП-1 и БМП-2.

Греции хотят перечислить $25 млн на закупку боевых машин пехоты, так как на вооружении Афин почти 400 БМП-1 советского производства.

Северную Македонию американская сторона планирует проспонсировать на $30 млн, чтобы государство заменило небольшой парк советских боевых машин пехоты БМП-2.

Словакии собираются передать $50 млн на закупку вертолетов. В настоящее время Братислава располагает парком из 17 многоцелевых вертолетов Ми-17 российского производства.

Оружейное эмбарго

На этих странах список клиентов России в области вооружений среди государств-членов НАТО не заканчивается. Как следует из базы данных о торговле ЕС, в 2016 году Чехия ввезла российскую военную продукцию на 1,4 млн евро, Германия — на 4,3 млн евро, Словакия — на 4 млн евро.

При этом в июле 2014 года Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении России и таким образом запретил покупку, импорт и транспортировку российской военной продукции в страны ЕС.

Также был запрещен экспорт вооружений из ЕС в РФ. Впрочем, союз оставил узкие легальные каналы для торговли оружием с Москвой: были разрешены поставки по контрактам, заключенным до 1 августа 2014 года, и импорт из России запчастей или услуг по техническому обслуживанию российской военной техники, принятой на вооружение в странах Евросоюза еще до санкций.