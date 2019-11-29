Все как в НАТО: зачем Зеленский переименовал военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в рядах вооруженных сил страны, следует из материалов на сайте Верховной рады.

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Согласно принятому закону, в вооруженных силах Украины отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

«Законопроект разработан с целью усовершенствования законодательства Украины по вопросам исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы в вооруженных силах Украины и воинских формированиях Украины путем внесения изменений в ряд законов Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отдельно подчеркивается, что

новые правила позволят обеспечить соответствие стандартам НАТО и повысить роль сержантского и старшинского состава вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава.

Также вооруженные силы отказались от полков, а формирования будут называться «бригадами».

Как отмечают в министерстве обороны Украины, документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно соглашению о стандартизации НАТО STNAG 2116.

К тому же, по мнению депутатов Верховной рады, закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач, а также способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

В корабельных званиях «мичмана» заменили на «штаб-старшину», а «старшего мичмана» — на «старшего мастер-старшину».

Закон также предусматривает изменение названия «полк» на «бригаду». Поэтому теперь командир полка станет командиром бригады.

Также, согласно закону, обращаясь к министру обороны Украины и его заместителям, которые по сути являются гражданскими лицами, военный называет их должность, добавляя перед названием должности слово «господин (госпожа)».

То же касается и обращения к курсантам военно-учебных заведений, не имеющих воинских званий сержантского и старшинского состава («курсант Стадников», «господин (госпожа) курсант»).

«Это важный законопроект, который мы наработали вместе с министерством по вопросам ветеранов и нашими партнерами из стран НАТО. Без преувеличения, принятие этого закона сегодня ждут военнослужащие вооруженных сил Украины. Почему он так важен? Потому что смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного, профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ взаимосовместимости с вооруженными силами стран-членов альянса», — подчеркивала в ходе подготовки документа первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта о воинских званиях начальников, который заработает через десять месяцев после опубликования.

Ближе всего по наименованиям новая шкала украинских званий к вооруженным силам США. В сухопутных войсках ВС США существуют следующие звания: рядовой-рекрут (без знаков отличия), рядовой, рядовой первого класса, капрал, сержант, штаб-сержант, сержант первого класса, мастер-сержант, сержант-майор, сержант-майор сухопутных войск.

Целью STNAG 2116 является стандартизация для использования в вооруженных силах НАТО кодов для градации званий личного состава. В документе подчеркивается, что страны-участницы согласны с тем, что коды НАТО для градации званий личного состава должны использоваться при подготовке разного рода кадровых таблиц, заявок, отчетов, предназначенных для стран, организаций и команд НАТО.

Отмечается, что ничто в настоящем соглашении не должно наносить ущерба существующим национальным обозначениям или процедурам в чисто национальных учреждениях.

Таким образом, после смены формы одежды и знаков различия, введение новой системы воинских званий еще на шаг приближает вооруженные силы Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Напомним, переход на новую форму одежды ВСУ осуществили в июле 2016 года. Как ранее писала «Газета.Ru», с того момента времени современная форма вооруженных сил Украины не будет иметь ничего общего с мундирами и знаками различия солдат и офицеров ушедшей в историю Советской армии.

Теперь же в историю на Украине ушли старшины, прапорщики и мичманы.