Разрушение ценностей: как Трамп расколол Пентагон

Бывший глава ВМС США Ричард Спенсер раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за вмешательство в расследование преступлений главного старшины морского спецназа.

«Система, которая предотвращает влияние командования — это то, что отделяет наши вооруженные силы от других. Наша система военной юстиции помогла построить самый мощный флот в мире», — написал Спенсер в своей статье для The Washington Post.

Он отметил, что США учат своих солдат быть дисциплинированными и смертоносными, а защита гражданских и справедливое отношение к пленным отличает военных ВМС.

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Рассуждая об основных ценностях для военных, Спенсер осудил вмешательство Трампа в историю морского котика Эдварда Галлахера, которого обвиняли в совершении нескольких военных преступлений во время службы.

Стоит отметить, что спецназовца подозревали в убийстве пленного боевика запрещенной в РФ и ряде других стран группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Ираке, а также уличили в фотографировании рядом с телом убитого.

»Трамп включился в дело почти с самого начала. Перед началом судебного процесса в марте мне поступили два звонка от президента с просьбой отменить заключение Галлахера. Я уверен, что интерес Трампа был связан с попаданием дела в центр внимания СМИ», — отметил Спенсер.

Президент США в целом трижды вмешивался в расследование дела Галлахера, уверен экс-министр, в последний раз после оправдания военного со стороны суда. Трибунал признал Галлахера виновным в незаконном позировании для фото, но оправдал по обвинению в убийстве. В качестве наказания его лишь понизили в звании и лишили части выплат.

Трамп же потребовал от ВМС восстановить военного в звании, а также позволить ему сохранить все награды и премии, утверждает Спенсер. Подобное влияние президента США чиновник считает «шокирующим» и «беспрецедентным».

К слову, сам министр был отправлен в отставку за тайные переговоры с представителями Белого дома. Спенсер пытался договориться с администрацией Трампа, чтобы Галлахер мог уйти в отставку с сохранением пенсии и наград.

В статье военный признал свою ошибку, но подчеркнул, что Трамп «очень мало понимает» в том, как действуют военные и какие правила приняты в рядах вооруженных сил США.

«Я понял, что свои намерения президент раскрывал в Twitter. Но я все еще не считаю это официальными приказами», — резюмировал министр.

Скандал вокруг Галлахера в определенном смысле разделил Пентагон — министр обороны Марк Эспер поддерживал линию президента, а командование ВМС напротив — действовало наперекор лидеру США.

В ВМС всерьез рассматривали возможность увольнения спецназовца, так как незаконность его действий подтвердили многие свидетели, а также имелись неопровержимые улики. Именно из-за этого Спенсор решил организовать сделку с Белым домом, чтобы Галлахер был уволен с сохранением привилегий.

Однако все карты спутал Трамп, который начал целую кампанию в социальных сетях по поддержке арестованного морского котика. Эспер воспринял действия президента как приказ и начал следовать указаниям — прокладывая дорогу к освобождению военного.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, Трамп — бизнесмен, который зачастую «играет на грани фола».

«Он ставит под сомнение те ценности, которые существовали в США на протяжении многих десятилетий. Также он поступил с делом военного, поставив под сомнение вопросы этики относительно допустимости своего влияния», — считает эксперт.

Вмешательство президента в итоге привело к тому, что военный трибунал решил судьбу Галлахера так, как желал этого Трамп, а Спенсер был отправлен в отставку. При этом глава Пентагоне не раз говорил, что увольнение министра ВМС не связано с делом морского котика.

«Вопреки рассказу, представленному в средствах массовой информации, это увольнение не касается Эдди Галлахера», — утверждал Эспер.

Спенсер потерял доверие минобороны США, подчеркивал глава Пентагона, поэтому было принято решение отправить его в отставку.

При Трампе не существует отлаженного принципа принятия решений, уверен Ознобищев, и в настоящее время он только один.

«Потерял доверие или расположение президента, может, не понравился ему в какой-то из дней. Это вполне нормальный ход при Трампе, так как при нынешнем президенте США «долго не живут». Из этого должны исходить все американские чиновники», — добавил эксперт.

Американские СМИ также отмечают такую линию в действиях главы Белого дома и связывают уход министра ВМС с разочарованием Трампа. Аналитики The Atlantic считают, что Спенсер перестал быть лояльным президенту, поэтому и лишился должности.

Кроме того, президент США своими действия в отношении Галлахера, который, согласно сообщениям СМИ, убивал и пытал террористов, дал понять, что для него военная дисциплина пустой звук — Трампу важно лишь повиновение ему и ничего более.

«Возможно, сам Трамп скажет, что дисциплина — это и есть повиновение президенту. Все-таки он Верховный главнокомандующий, так что для него эти понятие неразличимы», — резюмировал Ознобищев.