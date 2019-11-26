13 погибших: два военных вертолета столкнулись в Мали

Два французских военных вертолета столкнулись в Мали в ходе операции против экстремистов, заявили в Елисейском дворце.

Реклама

«Президент [Франции Эммануэль Макрон] с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат», — говорится в сообщении дворца.

Администрация французского лидера выразила соболезнования родным и близким погибших, а также поддержала французских солдат, участвующих в операциях в регионе Сахеля.

Причины столкновения двух вертолетов пока не известны, также не сообщается о наличии выживших при инциденте.

Французские подразделения начали крупную операцию в этом регионе 4 ноября. Как объяснила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, операция под названием Bourgou 4 проходит в зоне схождения границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Действия французских военных в регионе направлены против вооруженных подразделений радикальных исламистов. Bourgou 4 проходит в рамках ведущейся с 2014 года операции Barkhane.

В районе трех границ находится особая зона, отмечала Парли, на которой в настоящее время следует сосредоточить усилия военных.

«Потребуется еще немало времени, чтобы одержать окончательную победу над вооруженными группировками, которые воспользовались в своих целях социально-экономическими трудностями стран Сахеля. Это борьба, которую следует вести со всем необходимым терпением», — считает министр.

При этом Barkhane не раз подвергалась критике среди французских политиков и СМИ, которые отмечали ее несостоятельность. Однако Парли уверена, что операция «не пробуксовывает, она постоянно адаптируется к меняющейся ситуации».

Французские силы оказывают поддержку правительственным войскам, которые пока не могут полноценно отвечать на атаки вооруженных боевиков. Действия в Сахеле во Франции называют приоритетной задачей, в Barkhane участвуют около 4,5 тыс. французских солдат.

К слову, в октябре французские подразделения ликвидировали главаря террористической группировки, тесно связанной с международной сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ), Абу Абдеррахмана аль-Магриби.

Выходец из Марокко был уничтожен во время спецоперации, которая проводилась совместно с малийскими силами. Аль-Магриби занимал второе место в списке наиболее опасных боевиков в зоне Сахеля, его ликвидация частично дезорганизовала ряды террористов в регионе.

При этом Макрон еще летом предлагал расширить партнерство в операции Barkhane по устранению исламистов. По его словам, в настоящее время в зачистке региона от террористов участвуют Франция, Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер, — но периметр обеспечения безопасности должен быть расширен.

«В частности, данная инициатива позволяет привлечь к действиям по обеспечению безопасности страны Западноафриканского экономического союза, которые ранее оставались в стороне — то есть, в первую очередь, государства Гвинейского залива», — уверен Макрон.

Расширение партнерства позволит усилить меры по международному финансированию африканских стран, считает президент Франции, а также увеличить сотрудничество в военной сфере.

«Будет расширено сотрудничество в сфере таможенного контроля, многих других служб. Все это позволит проводить гораздо более масштабные действия по борьбе с исламским терроризмом в регионе», — добавил Макрон.

Подобный пакт также позволит создать определенные рамки действий, подчеркнул глава Пятой республики, а это может привести к международному финансированию операций против террористов.

Африканские страны традиционно представляют особый интерес для Парижа. В марте Макрон совершил турне по столицам Джибути, Эфиопии и Кении. Во время посещения Эфиопии политик заявил, что сегодня Франция хочет «написать новую страницу» в отношениях с африканскими странами.

Итогами визита стало заключение первого в истории рамочного соглашения между Парижем и Аддис-Абебой, инвестиционных контрактов, а также франко-кенийские контрактов на общую сумму в 3 млрд евро.