Случайно запустили ракету: двое военных заплатят 31 миллион

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Суд обязал крымских военнослужащих, которые два года назад случайно запустили ракету, выплатить государству 31 млн руб.. Причем это лишь часть той суммы, в которую в Минобороны оценили нанесенный ущерб.

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета «Коммерсант». Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим. В ведомстве требовали взыскать с виновников случившегося ущерб, причиненный их действиями государству. Общие потери от действий военнослужащих в ведомстве оценили в 46 млн руб.

Их признали виновными по части 1 статьи 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Об инциденте стало известно в середине августа. Как сообщал «Коммерсант», крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух — поверхность» на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Длина изделия — более 4 м, а вес около 700 кг. Она была запущена прямо в ангаре. Х-29ТД снесла ворота и часть стены постройки, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Ее боевая часть со 100 кг взрывчатого вещества не сработала, но в итоге все равно пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки и восстанавливать ангар.

По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД: не вскрывали крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, но все равно решили проверить ракету. В итоге сработали пиропатроны, на которые был подан ток.

В середине августа издание писало, что Минобороны пытается взыскать с виновников более 45 млн руб. Стоимость каждой уничтоженной ракеты оценивается в 18 млн 459 тыс. руб., а еще 9,5 млн стоит поврежденное оборудование.

Тогда сообщалось, что суд назначил Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства.

Санкции в отношении Зверева были мягче: год ограничения с выплатой 10% в пользу государства. При вынесении приговора суд учитывал положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства: они добровольно возместили имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, (по 3 тыс. руб. каждый). Кроме того, судьи обратили внимание, что у Зверева четверо малолетних детей.

Х-29ТД — это российская авиационная ракета класса «воздух — поверхность» малого радиуса действия. Ее приняли на вооружение еще в 1980 году. Она предназначена для уничтожения укрепленных целей, например, железобетонных сооружений, мостов, бетонных взлетно-посадочных полос, кораблей и подводных лодок.

Неосторожное обращение с боеприпасами стало причиной еще одного обвинительного приговора в отношении военнослужащих, который был вынесен в конце лета. 16 августа Курский военный гарнизонный суд признал старшего прапорщика виновным в превышении должностных полномочий.

Как утверждают следователи, обвиняемый приказал двум рядовым уничтожить 400 запалов к гранатам с помощью молотка, в результате чего произошел взрыв. Из-за этого рядовой, стоящий неподалеку, получил травму глаза. «Ему была причинена травма правой орбиты с наличием внутриглазного инородного тела, повлекшая вред здоровью», — указали в региональном СК.

Позже стало известно, что такие халатные действия со стороны военнослужащих привели к сильному воздействию на капсюль-детонатор запала УЗРГ-Н, из-за чего и произошел взрыв.

Старший прапорщик признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. Суд учел его положительные характеристики и назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.

Незадолго до этого в Новочеркасске в Ростовской области осудили сержанта запаса Рустама Керимова за хищение вверенного ему имущества. Рядовой запаса Андрей Гаркушенко был осужден по этому делу за пособничество в хищении.

Как утверждают следователи, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года Керимов, будучи начальником вещевого склада, периодически крал оттуда имущество, продавал его и тратил вырученные деньги на собственные нужды. За два года осужденный причинил Минобороны ущерб в 4,4 млн руб.

Военнослужащих задержали в октябре 2018 года, когда они пытались вынести со склада и продать 40 комплектов зимних полевых камуфлированных костюмов. Их остановили на территории военной части и вызвали правоохранителей.

Керимов за это получил 3,5 года колонии общего режима и обязан выплатить штраф в размере 105 тыс. рублей, а также возместить ущерб государству в полном объеме.

Гаркушенко назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полгода и оштрафовали на 5 тыс. руб.