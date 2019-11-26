Случайно запустили ракету: двое военных заплатят 31 миллион

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета «Коммерсант». Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим. В ведомстве требовали взыскать с виновников случившегося ущерб, причиненный их действиями государству. Общие потери от действий военнослужащих в ведомстве оценили в 46 млн руб.

Их признали виновными по части 1 статьи 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Об инциденте стало известно в середине августа. Как сообщал «Коммерсант», крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух — поверхность» на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Длина изделия — более 4 м, а вес около 700 кг. Она была запущена прямо в ангаре. Х-29ТД снесла ворота и часть стены постройки, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

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Ее боевая часть со 100 кг взрывчатого вещества не сработала, но в итоге все равно пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки и восстанавливать ангар.

По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД: не вскрывали крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, но все равно решили проверить ракету. В итоге сработали пиропатроны, на которые был подан ток.

В середине августа издание писало, что Минобороны пытается взыскать с виновников более 45 млн руб. Стоимость каждой уничтоженной ракеты оценивается в 18 млн 459 тыс. руб., а еще 9,5 млн стоит поврежденное оборудование.

Тогда сообщалось, что суд назначил Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства.

Санкции в отношении Зверева были мягче: год ограничения с выплатой 10% в пользу государства. При вынесении приговора суд учитывал положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства: они добровольно возместили имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, (по 3 тыс. руб. каждый). Кроме того, судьи обратили внимание, что у Зверева четверо малолетних детей.

Х-29ТД — это российская авиационная ракета класса «воздух — поверхность» малого радиуса действия. Ее приняли на вооружение еще в 1980 году. Она предназначена для уничтожения укрепленных целей, например, железобетонных сооружений, мостов, бетонных взлетно-посадочных полос, кораблей и подводных лодок.

Неосторожное обращение с боеприпасами стало причиной еще одного обвинительного приговора в отношении военнослужащих, который был вынесен в конце лета. 16 августа Курский военный гарнизонный суд признал старшего прапорщика виновным в превышении должностных полномочий.

Как утверждают следователи, обвиняемый приказал двум рядовым уничтожить 400 запалов к гранатам с помощью молотка, в результате чего произошел взрыв. Из-за этого рядовой, стоящий неподалеку, получил травму глаза. «Ему была причинена травма правой орбиты с наличием внутриглазного инородного тела, повлекшая вред здоровью», — указали в региональном СК.

Позже стало известно, что такие халатные действия со стороны военнослужащих привели к сильному воздействию на капсюль-детонатор запала УЗРГ-Н, из-за чего и произошел взрыв.

Старший прапорщик признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. Суд учел его положительные характеристики и назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.

Незадолго до этого в Новочеркасске в Ростовской области осудили сержанта запаса Рустама Керимова за хищение вверенного ему имущества. Рядовой запаса Андрей Гаркушенко был осужден по этому делу за пособничество в хищении.

Как утверждают следователи, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года Керимов, будучи начальником вещевого склада, периодически крал оттуда имущество, продавал его и тратил вырученные деньги на собственные нужды. За два года осужденный причинил Минобороны ущерб в 4,4 млн руб.

Военнослужащих задержали в октябре 2018 года, когда они пытались вынести со склада и продать 40 комплектов зимних полевых камуфлированных костюмов. Их остановили на территории военной части и вызвали правоохранителей.

Керимов за это получил 3,5 года колонии общего режима и обязан выплатить штраф в размере 105 тыс. рублей, а также возместить ущерб государству в полном объеме.

Гаркушенко назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полгода и оштрафовали на 5 тыс. руб.