«Сокращать не будем»: в Британии решают судьбу армии

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство не намерено сокращать армию. Таким образом он опроверг материал газеты The Sunday Times, в котором говорилось о том, что власти Великобритании готовятся к сокращению численности сухопутных войск.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]»,

— приводит ТАСС слова Джонсона.

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Политик также отметил, что «на самом деле» планируется увеличение расходов «на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет».

Незадолго до этого заявления премьера, издание The Sunday Times опубликовало информацию о том, что правительство королевства хочет сэкономить на расходах в оборонной сфере.

По данным газеты, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, так как этого требует членство в НАТО. Однако численность сухопутных войск якобы планируется сократить с нынешних 73 тыс. человек до 60-65 тыс. Помимо этого, власти хотят передать в аренду союзникам один из двух новейших авианосцев.

Издание также указывало, что лидер правящей Консервативной партии и премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон не будет обещать в своем предвыборном манифесте сохранить вооруженные силы в прежнем виде.

Такое обещание звучало в 2017 году. Тогда предшественница Джонсона Тереза Мэй сказала, что сохранит войска в прежнем виде. Издание отмечает, что ей не удалось сдержать обещание, так как численность армии сократилась при ней с 82 тыс. военнослужащих до имеющихся в настоящее время 73 тыс. человек. Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.

В статье говорится, что пока обсуждение этого вопроса находится в начальной стадии в соответствии с указаниями генералам со стороны министра обороны Бена Уоллеса урезать свои потребности.

Так, по информации The Sunday Times, он не исключил, что возможно один из новейших авианосцев Великобритании будет передан в аренду НАТО или США. Это якобы позволит уменьшить расходы.

»[Британские] военные ненавидят авианосцы, которые они считают никчемной вещью, но американцы их обожают. Они [британские авианосцы] позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах», — цитирует издание своего источника в вооруженных силах.

Как передает ТАСС, второй британский авианосец HMS Prince of Wales 16 ноября прибыл в порт приписки Портсмут. Там он до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства.

Первый авианосец (Queen Elizabeth) прошел все необходимые процедуры два года назад. Сейчас он находится с визитом в США. Каждый из кораблей имеет водоизмещение в 65 тыс. тонн и длину в 280 метров. При этом как первый, так второй авианосцы обошлись британскому бюджету в £3,1 млрд ($4 млрд по текущему курсу).

Несколькими днями ранее The Sunday Times и программа Panorama телекомпании «Би-би-си» опубликовали совместное расследование. В нем журналисты утверждают, что командование британской армии намеренно скрывало преступления военнослужащих Британии в Ираке и Афганистане. В частности, отмечается, что происходила фальсификация документов для того, чтобы скрыть убийства, а также пытки, сексуальные надругательства и избиение заключенных.

Так, участники расследования обнаружили, что солдат спецназа расстрелял семью мирных жителей Афганистана, которые пили чай у себя дома. Тогда этим делом занималась военная прокуратура. Но никто из военнослужащих не понес наказания.

The Sunday Times также отмечает, что ранее Борис Джонсон пообещал, что будет защищать британских военных от уголовного преследования. Речь, в частности, шла о том, чтобы создать такие законы, которые максимально затруднили расследование уголовных дел по преступлениям, которые были совершены более 10 лет назад. Издание считает, что опубликованные результаты расследования могут повлиять на рассмотрение этой инициативы.