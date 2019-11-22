«Не поможет»: Берлин отказался от вывода ядерного оружия США

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против вывода «в одностороннем порядке» американского ядерного оружия с немецкой территории, призвав запретить данный тип вооружений в целом.

«Это ничему не поможет, если ядерное оружие переместить из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, оно должно исчезнуть всюду», — цитирует слова Мааса DPA.

В вопросе ядерного разоружения требуются договоренности на широком базисе, уверен министр, а не в отношении отдельных стран.

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«Нашей целью должен оставаться мир без ядерного оружия, даже если этого непросто достичь или даже если это потребует много времени», — подчеркнул Маас.

Стоит отметить, что на территории Европы находится около 150 единиц тактического ядерного оружия США, американские вооружения размещены в Бельгии, Германии, Италии и других странах. Такие данные приводят СМИ, но официальной информации на эту тему нет. В частности, газета De Morgen летом сообщала, что в ФРГ хранится около 20 тактических ядерных бомб США.

Маас выступил со своим заявлением на фоне противоречий в бундестаге, где ряд депутатов призвали к выводу американского оружия с немецкой территории. К примеру, против ядерных вооружений США накануне выступал председатель Левой партии Дитмар Батч.

«Американское ядерное оружие должно быть выведено. Вопрос американских военных баз также остается острым. Большинство жителей Германии согласны с этим подходом и с этой позицией», — отмечал парламентарий.

К слову, заявление Батча о поддержке со стороны граждан ФРГ идеи вывода оружия США с территории Германии подтверждает опрос социологической службы Kantar для Greenpeace, который проходил в августе.

Так, запрет на размещение американского ядерного оружия поддержали 86% немцев, против же выступили всего 8% респондентов. При этом полное уничтожение таких вооружений во всем мире поддержали 82% граждан ФРГ.

Как отмечал представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен, народ Германии этим опросом призвал немецкие власти не размещать американские вооружения на территории страны. Он также подчеркнул, что более 56% респондентов были обеспокоены разрушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Дело в том, что в августе США и Россия после взаимных обвинений вышли из соглашения, которое было заключено в 1987 году и способствовало ликвидации целого класса ракет в Европе.

После разрушения соглашения в Москве не раз заявляли о возможных планах Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности на территории европейских стран. В России также обещали ответить на подобные действия зеркально. Факт возможного старта новой гонки вооружений крайне беспокоит Европу, в том числе Германию.

Однако размещение американского ядерного оружия на территории Германии не связано с ДРСМД, вооружения США находятся в ФРГ в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Вашингтон разместил свое ядерное оружие в европейский странах, в частности в Германии, еще в 50-х годах прошлого века для сдерживания СССР. В настоящее время американский арсенал значительно сократился, но часть вооружений все равно осталась в странах Европы. К слову, Москва выступает за полный вывод американских ядерных вооружений из региона.

Стоит отметить, что депутаты бундестага в 2010 году большинством голосов предоставили немецкому правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе ядерного оружия с территории Германии. Кабмин ФРГ отказался предпринимать какие-либо односторонние действия без переговоров с партнерами по НАТО, но данный вопрос остается нерешенным уже более девяти лет.

При этом Берлин отказался от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием в марте 1991 года, согласно третьему положения договора об окончательном урегулировании в отношении ФРГ и ГДР. После объединения двух Германий с ее территории также были вывезены все советские ядерные компоненты.