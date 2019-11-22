Новый период: что ждет армию России через 10 лет

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором рассматривались перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года.

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Он отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%»,

— цитирует слова главы страны ТАСС.

Глава страны также рассказал о необходимости расширения линейки разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем при создании высокоточного оружия.

«Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — отметил он.

Путин поручил в следующем году начать создание госпрограммы вооружений до 2033 года, а также обозначил основные задачи оборонной сферы.

«Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники», — подчеркнул президент.

Стоит отметить, что российское военно-политическое руководство успешно решило задачи по укреплению военного потенциала России. Москва, считают на Западе, серьезно повысила уровень боеготовности и боеспособности своих Вооруженных сил.

Вместе с тем остаются и проблемы, которые требуют решения.

Вполне возможно, что на СБ РФ рассматривались также вопросы укомплектования армии и флота личным составом, вооружением и военной техникой, накопления запасов материальных средств, служба по контракту.

Перспективы развития Вооруженных сил невозможно рассматривать без анализа современного состояния оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Российский ОПК по-прежнему страдает от санкционного давления и существенно зависит от импорта многих ключевых компонентов, особенно электроники и оптики.

Весьма непростая ситуация сложилась с обеспечением российских боевых кораблей, самолетов и вертолетов современными силовыми установками.

Обстановку с обновлением парка военно-транспортных самолетов в Вооруженных силах можно назвать непростой. Дело двигается медленно. А это серьезно препятствует повышению уровня мобильности ВС России.

Имеющихся сил и средств недостаточно, чтобы осуществлять в требуемых масштабах проекцию военной мощи с морских направлений. Десантно-высадочные средства далеки от современных требований, а аналог американского командования морских перевозок еще на стадии замысла. Кораблей класса «эсминец» и «крейсер» для отечественного флота пока не строится. Авианосцы отложены в долгий ящик.

С трудностями сталкивается создание Единой космической системы. А это серьезно ограничивает время, предоставляемое высшему руководству страны и вооруженных сил для принятия решения на ответно-встречный ракетно-ядерный удар.

Отметим, что в ВС не так давно произошел переход от мобилизационной модели со множеством частей и соединений сокращенного состава и кадра к формированиям сугубо постоянной готовности. Однако система обеспечения армии и флота вооружением и военной техникой (ВВТ) по сути дела осталась прежней. Сейчас отчетливо наблюдаются противоречия и диссонансы между новым обликом Вооруженных сил и со старой системой обеспечения ВВТ.

Одна из самых больших проблем в обеспечении российской армии оружием — в отсутствии долгосрочного планирования поступления новых образцов ВВТ. Притом, что за последние 7-8 лет в ВС РФ поступило значительное количество нового вооружения.

Вторая, не менее важная проблема, — обеспечение технической готовности вооружения. Необходимо создание системы обеспечения технической готовности вооружения, которая вовлекла бы туда предприятия промышленности, Министерство обороны, а также требуют решения некоторые вопросы, связанные с переходом на особый период (военное время).

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).