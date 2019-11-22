Усилить армию: Норвегию обеспокоили российские танки

Глава отдела связи армии Норвегии Пер Эспен Странде заявил, что вооруженные силы страны срочно нуждаются в новых танках на фоне размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.

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Он объяснил TV 2 Norge, что беспокойство Осло вызвали 26 российских танков, которые поступили на вооружение Северного флота. В норвежском издании обратили внимание, что модернизированные Т-80БВМ хорошо приспособлены к арктическим условиям, в частности, их двигатели запускаются даже при - 40°.

«Современные танки — это неотъемлемая часть любой заслуживающей доверия армии. И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», — заявил Странде.

О необходимости закупки новых танков для нужд норвежских военных ранее говорил и командующий армией Эйрик Кристофферсен, передает TV 2 Norge.

Он отмечал, что армия страны должна пополниться как минимум 84 боевыми машинами. В издании выразили мнение, что размещение российских Т-80БВМ у норвежской границы может значительно ускорить пополнение вооруженных сил Норвегии.

«Сегодня армия весьма скромных размеров и потому нуждается в значительном укреплении. Если власти этого не сделают, наша политическая свобода действий будет ограничена», — сказал он.

Т-80БВМ создан на основе танка Т-80БВ. Модернизированная техника получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-мм орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250ТФ, развивающий мощность до 1250 л. с., и систему динамической защиты «Реликт». Кроме того, на них можно видеть и новый комплект навесной динамической защиты в «мягких» контейнерах, расположенных на бортах боевой машины. Российские военные начали получать обновленные машины в 2018 году.

Скорость танков составляет 70 км/ч. Они оснащены пушкой с дальностью стрельбы до трех километров. У боеприпасов — сердечники из обедненного урана. Они пробивают броню толщиной в 590-630 мм с двухкилометрового расстояния.

В середине апреля телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена стрельба по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом Т-80БВМ. Кадры были сняты изнутри машины. В ролике продемонстрирована загрузка боеприпаса и стрельба по цели, которая удалена от танка на три километра.

Незадолго до этого заместитель генерального директора по производству «Омского завода транспортного машиностроения» Алексей Хорошайло рассказал, что

навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ могут противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

В феврале «Российская газета» сообщала о публикации снимков новейшей модификации Т-80БВМ, созданной с учетом боевого опыта, который Вооруженные силы РФ получили в ходе военной кампании в Сирии.

В конце прошлого года ТАСС сообщал, что о модернизированном танке Т-80БВМ рассказано в выпущенном Минобороны России справочнике «Армия России в сравнении». Там указано, что у машины доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».

Согласно данным из открытых источников, бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Свинец-1» обладает сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» — сердечником с урановым сплавом.

Первый может пробить 700-740 мм однородной брони на дистанции два километра, а второй — 800-830 мм на том же расстоянии.

К слову, «Свинец-2» содержит уран. Это подтвердил агентству главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Эксперт уточнил, что сплав обедненного урана с вольфрамом, который также содержится в сердечнике снаряда, в открытых источниках называется «Материал-Б».