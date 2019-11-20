Недодали: США сэкономили на Украине

Украине не передали более $35 млн из общего объема американской военной помощи, сообщила газета The Los Angeles Times. Журналисты ознакомились с документами Пентагона, согласно которым эта сумма осталась на счетах США, но почему — пока не уточняется. Издание уточнило, что члены конгресса осведомлены об этой ситуации и требуют разъяснений от представителей военного ведомства.

В статье напомнили, что в 2019 финансовом году Вашингтон должен был выделить Киеву не менее $250 млн по линии Пентагона и не менее $141 млн — по линии Госдепа.

До Украины в общей сложности не дошли $35,2 млн, хотя 2019 финансовый год закончился 30 сентября. В газете указали, что эти средства были предназначены для приобретения украинской армией некоторых вооружений, средств связи. К тому же они должны были пойти на нужды военно-морских сил.

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Официальной представитель Пентагона Карла Глисон подтвердила, что Украина пока не получила порядка $36 млн из планируемой помощи, но не уточнила, почему это произошло. Она пообещала, что средства будут выделены «в течение нескольких недель».

Как предположили в издании, это обстоятельство может стать аргументом для демократов в ходе процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Причем ранее представители администрации США заявляли, что Киев получил всю помощь, обратили внимание в материале.

В конце августа Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Как указали в статье, американский лидер хотел удостовериться, что выделяемые средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона. Журналисты сообщили, что при пересмотре деньги из военного бюджета будут заморожены. Ревизию должны были провести американский министр обороны Марк Эспер и бывший тогда помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В комитете по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса отметили, что испытывают «серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств». «Мы срочно направляем запрос в администрацию, почему она задерживает выделение этих ресурсов», — указано в заявлении.

Уже 11 сентября сенаторы из обеих партий конгресса заявили, что будут добиваться предоставления Украине изначально запланированных $250 млн военной помощи в том случае, если президент страны попытается лишить Киев этих денег, сообщало агентство Reuters. «Если он все-таки решит не тратить эти деньги, то, я уверен, обе стороны в конгрессе выступят против этого решения и предоставят деньги», — заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом Крисом Мерфи. До этого политики вместе посетили Украину, Косово и Сербию.

На следующий день стало известно, что американская администрация решила разморозить средства.

В начале октября Дональд Трамп признал, что разморозил военную помощь Украине после звонка с такой просьбой от сенатора Роба Портмана. По словам американского лидера, это единственная причина его решения. Причем решающим аргументом со стороны сенатора стало то, что оказание помощи Украине — это важный шаг.

«Я дал деньги, потому что Роб Портман и другие позвонили мне и попросили. Но я не люблю быть неудачником. Европейские страны (...) должны платить больше, чтобы помочь Украине», — подчеркнул президент.

В течение последних пяти лет США выделили Украине более $1,3 млрд на развитие армии,

рассказал «Известиям» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. Вашингтон поддерживает Киев в стремлении вступить в альянс, но для этого необходимо урегулировать территориальные разногласия в Крыму.