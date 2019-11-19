Рой дронов: Россия предлагает защиту от новой угрозы

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 «Рособоронэкспорт» продемонстрировал российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА), то есть дронам, которые все чаще используются в незаконных целях, причем не только в военной сфере, — для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак.

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Российские предприятия в связи с этим создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы — на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях.

«Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя. Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие 5 лет он оценивается на уровне $2 млрд», — сообщил в ходе Dubai Airshow 2019 глава Ростеха Сергей Чемезов.

Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей.

Недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей.

«Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики... Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов», — сообщил на генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Россия сегодня задумывается над построением эшелонированной системы борьбы с применением комплексов РЭБ (противодействие малоразмерным БЛА) и ПВО (огневое поражение средних и тяжелых БЛА).

Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий.

Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы «Реппелент». Комплекс обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником.

«Репеллент» — средство с высокой дальностью действия: он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия таких объектов, как аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса послужит мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Бекас». В нем применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения. Это обеспечивает гарантированное обнаружение всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующие выход в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации. Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.

«Сапсан-Бекас» способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км и средствами активной радиолокации на дальности 10 км. Может устанавливаться на автомобили «Газель», «Форд Транзит», «Тигр», а также стационарно.

Станция радиоэлектронного подавления средств связи и управления БЛА «Купол-ПРО» обеспечивает радиоподавление каналов управления и навигации БЛА на дальности не менее 2,7 км. Размещается как на стационарных объектах, так и на автомобильной базе. Может применяться скрытно, например, из верхнего багажника. Работает в диапазоне температур от 40 до 60 градусов ниже ноля, а также при дожде, в условиях песка и пыли.

Для борьбы с БЛА предлагается и переносной комплекс «Луч». Он может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов. Комплекс обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее 6 км.

Аналогичные задачи решает носимый комплекс «Пищаль-ПРО», вес которого всего 3,5 кг, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов.