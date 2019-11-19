Сроки определены: танк «Армата» идет в войска

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» будет поставлена армии России в конце 2019 — начале 2020 года, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

«В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия»,

— цитирует ТАСС слова Чемезова.

Реклама

Т-14 создан на тяжелой гусеничной унифицированной платформе «Армата», на ней также разрабатываются некоторые боевые машины пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк впервые был показан на параде Победы на Красной площади в Москве в 2015 году, новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Т-14 также отличается большой подвижностью, проходимостью и огневой мощью.

В настоящее время Т-14 обладает модернизированной 125-мм пушкой 2А82-1М и может применять управляемые ракеты «из ствола», обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм. С момента презентации танк обрел определенную популярность в мире. К примеру, Индия намерена заменить устаревшие Т-72 и закупить 1770 основных боевых танков, и расценивает Т-14 как свой основной выбор — сумма контракта, по данным местных СМИ, может превысить $4,5 млрд.

Тем не менее, в Минобороны России пока не спешат массово закупать новейшие танки, хотя специалисты высоко оценивают их боевые возможности. Считается, что «Армата» по своим техническим характеристикам на 15-30% превосходит аналогичные образцы бронетанкового вооружения зарубежных стран, но в настоящее время российские военные заказали лишь сотню Т-14 для опытно-боевой эксплуатации.

Как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, ВС России откажутся от массовой закупки танков Т-14 из-за их высокой стоимости. «Зачем «наводнять» «Арматами» или «Бумерангами» все Вооруженные силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все», — говорил вице-премьер.

Танки Т-14 слишком дорогие по сравнению с существующими, считает Борисов, их надо закупать, если нынешняя бронетехника резко уступает вероятному противнику.

«Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — подчеркнул вице-премьер.

При этом аналитики издания The National Interest еще в прошлом году заявили о превосходстве Т-14 над танками США и Великобритании — M1A2 Abrams и Challenger 2. По мнению экспертов, российский танк обладает большей «живучестью», а также не нуждается в дополнительных средствах для усиления своей защиты.

Кроме того, обычные модификации Challenger 2 и M1A2 не использую комплект активной защиты, а, соответственно, не смогут устоять перед 125-мм гладкоствольной пушкой Т-14.

Впрочем, на Западе быстрыми темпами разрабатываются танковые пушки калибра 140 мм, которые, как полагают специалисты НАТО, справятся с «Арматой». Последние испытания показывают, что патроны данного калибра могут пробить стальную броню толщиной до 1 м. Новейшие вооружения, в частности, разрабатывает США и Германия.

Великобритания же занимается созданием конкурента Т-14, прототип новейшего танка «Черная ночь» был представлен в октябре прошлого года. За основу британский концерн BAE Systems взял Challenger 2, решив модернизировать 400 единиц боевых машин.

Новый танк сможет вести бой в условиях ночи, а также получит улучшенные характеристики. «Черная ночь» также будет оснащена комплексом защиты от противотанковых ракет, который позволит боевой машине распознавать их и уничтожать на подлете. Однако пушка танка останется прежней, она в значительной степени уступает вооружениям российского Т-14.

В свою очередь, США также взялись за модернизацию M1A2 Abrams, на данные нужды Белый дом дополнительно увеличил бюджет Пентагона на $2 млрд. Тем не менее, пока Т-14 «Армата» остается единственным в мире танком новейшего поколения.