Оружие останется в России: Киев рассказал о передаче судов

Москва и Киев находятся на финальной стадии процесса по возвращению Украине военных судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», арестованных пограничной службой ФСБ РФ в ноябре прошлого года за нарушение российской госграницы в Керченском проливе.

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«Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — рассказал Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского.

Украина уже отправила буксиры «Титан» и «Гайдамак», а также поисково-спасательный корабль «Сапфир» для доставки судов в свой порт – передача произойдет в Черном море. Также украинские СМИ сообщают, что российские военные сняли с захваченных судов вооружение, оно останется в России.

Кроме того, российская сторона якобы оставит себе документацию на американские военные радиостанции Harris, которые установлены на судах.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ.

В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали, не подчинялись требованиям сотрудников службы и поэтому были задержаны. По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее 24 украинских моряка признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

В сентябре нынешнего года они были выданы Украине в рамках обмена пленными.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.

Интересно, что президент США Дональд Трамп запретил американской администрации публиковать любые заявления об инциденте в Керченском проливе, как заявил экс-советник бывшего спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон.

Такие показания он дал под присягой американским законодателям 30 октября нынешнего года, выступая на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса.

Слушания проходили в рамках расследования, связанного с процедурой импичмента Трампа. Ее в конце сентября инициировали демократы, имеющие большинство в палате представителей.

«В то время, как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение (ситуации в Керченском проливе — «Газета.Ru»), сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию», — рассказал Андерсон.

По его словам, вечером 25 ноября 2018 года он направил сообщение бывшему на тот момент спецпредставителем США по Украине Курту Волкеру о том, что президент запретил публиковать какие-либо заявления Белого дома по этой теме. Он пояснил, что сам узнал о таком решении из телефонного звонка.

По мнению экс-советника Волкера, президент мог принять такое решение из-за желания получить больше информации об инциденте.

«Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах»,

— пояснил он.

Андерсон также выразил мнение, что Москва называла случившееся провокацией со стороны Украины, поскольку хотела получить помощь от Запада.

Чуть ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что Украина может повторить провокацию, подобную той, что произошла в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — пояснил генерал.