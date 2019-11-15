«Все меры соблюдали»: на Украине погибли два сапера

Два сапера погибли при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея Харьковской области, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, судя по посту, размещенному ведомством в Facebook еще четверо человек пострадали.

«Трех из четырех раненых военнослужащих, о которых сообщалось ранее, транспортируют в Харьков: один из них — в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Четвертый раненый находится в Балаклейской центральной клинической районной больнице», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что раненным военнослужащим оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Вместе с тем украинские военные заявили, что новые взрывы на территории арсенала не были зафиксированы с 15:13 (16:13 мск) пятницы. Первые взрывы произошли в 14:28 по местному времени. По данным ВСУ, всего прозвучало порядка 20 взрывов.

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«Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию установленным порядком остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте — котловане», — отмечает Генштаб ВСУ. При этом на месте дежурило пожарное подразделение воинской части.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на территории арсенала «проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов». При этом местным жителям и объектам воинской части ничего не угрожает. «Хранилища боеприпасов в безопасности», — добавили военные.

Харьковское издание 057.ua ранее сообщило со ссылкой на украинское министерство обороны, что при вывозе снарядов один из боеприпасов взорвался. В то же время, по данным «UA: Харьков», во время ЧП произошло несколько взрывов, осколки от снарядов разлетелись на 20-30 м, загорелась трава.

Это не первое происшествие за последний год на территории военного арсенала в украинской Балаклее. Так, в 2018 году там произошел пожар, в результате которого несколько снарядов взорвались. Киевские власти объяснили случившееся тем, что во время расчистки территории от неразорвавшихся снарядов, которые остались еще после пожара в 2017 году. Якобы загорелась сухая трава. «Предварительно, это от жары начали сами взрываться снаряды. Пожарный танк наехал на взрывное устройство», — приводит местное издание 057.ua заявление пресс-службы Минобороны Украины. В тот раз обошлось без погибших.

«Сегодня, 3 мая, в 13:35 произошло возгорание сухой травы на технической территории 65-го арсенала в Балаклее в Харьковской области, где проводились работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались после предыдущей чрезвычайно ситуации», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

До этого крупный пожар возник в марте 2017 года на этом же складе боеприпасов. В ночь на 23 марта в районе трех часов ночи возникло возгорание из-за детонации взрывчатки на технической территории арсенала, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В результате этого подорвались танковые и артиллерийские снаряды. Из-за этого ЧП были повреждены сотни зданий, в том числе жилые дома. В трагедии пострадали шесть человек, одна из жертв погибла под завалами. Огонь удалось потушить лишь к утру следующего дня.

Местные власти оценили ущерб от случившегося в $1 млрд (стоимость уничтоженных при пожаре боеприпасов).

В Верховной раде тогда отметили, что подобные инциденты недопустимы, так как Украина «не такая богатая страна». Кроме того, по словам депутатов, у государства от Советского Союза остались «миллионы тонн боеприпасов», из которых есть те, которые непригодны к использованию, а есть те, которые «очень нужны».

По словам занимавшего тогда пост министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, пострадали более 200 зданий.

«Подверглись повреждениям различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов», — написал он в своем Twitter. В частности, повреждения получили 12 объектов соцсферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности.

В свою очередь, бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара стала диверсия.