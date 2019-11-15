США против сделок с Россией: Египет пугают санкциями

Пентагон и Госдепартамент не стали комментировать сообщения СМИ о том, что США угрожали Египту возможными негативными последствиями приобретения Каиром российских истребителей Су-35, сообщает ТАСС.

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Министерство обороны попросило обращаться с вопросами о санкциях или возможности их введения в Госдепартамент. Но во внешнеполитическом ведомстве также отказались комментировать эту информацию. При этом дипломаты в очередной раз напомнили, что Вашингтон призывает своих союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией в области разведки или обороны, которые могут привести к санкциям в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»).

Так американские ведомства отреагировали на опубликованную ранее газетой The Wall Street Journal информацию о том, что Пентагон и Госдепартамент направили египетским властям совместное письмо с предупреждением об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.

«Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту», — приводит издание фрагмент текста письма, который оказался в его распоряжении.

По данным издания, чиновники Пентагона лично предупредили главу египетских ВВС о нежелательных последствиях сделки. Неназванный представитель Госдепа сказал, что сделка по покупке российских истребителей может привести к наложению на Каир санкций со стороны Вашингтона, пишет СМИ. Источники газеты сообщили, что эта сделка была проведена еще в конце прошлого года. В ее рамках запланирована поставка более двух десятков самолетов на сумму $2 млрд. Они должны начаться в 2020–2021 годах.

Как отметили в издании, сигнал из Вашингтона совпал с визитом в Каир министра обороны России Сергея Шойгу.

В конце июня глава военного ведомства заявил, что Россия готова оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности. «Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнерам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сказал Шойгу на встрече глав оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате «2+2» в Москве.

Несмотря на то, что многие страны региона по-прежнему преодолевают кризис «арабской весны», экономическая и социальная обстановка в Египте остается стабильной, отметил российский министр.

В середине марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности сообщала, что Москва заключила контракт с Каиром на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4 Су-35.

Собеседники издания не уточнили, сколько именно истребителей поступят в Египет по контракту, но отметили, что будет «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. По информации журналистов, соглашение вступило в силу в конце 2018 года, а поставки начнутся в 2020–2021 годах. Источники также отказались называть стоимость контракта. По их словам, такое сотрудничество с Египтом «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед».

Но через некоторое время глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что Россия и Египет не подписывали контракт на поставку Каиру Су-35. При этом он отметил, что Москва готова поставить вооружение этому государству. «В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнерами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35», — сказал он.

Египет — один из крупнейших импортеров российского вооружения. По итогам 2017 года он занимал первое место среди других африканских стран с объемом закупок в $6,2 млрд.

Каир начал активно заниматься перевооружением армии после того, как в ходе госпереворота в 2013 году к власти пришел Абделя-Фаттаха ас-Сиси, сместив Мохаммеда Мурси. Египет уже получает от России различные системы противовоздушной обороны, артиллерию, стрелковое оружие, а также истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52.