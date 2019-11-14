«Слово из пяти букв»: на Украине признали Россию врагом

Россия является врагом Украины, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Из-за этого между странами не может быть финансово-экономических отношений, полагает глава ведомства.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия (на украинском пишется как «Росія» — «Газета.Ru»). Это не «ополченцы» или «местная милиция», а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с врагом говорят «только или языком оружия, или языком опытных дипломатов». Украина, в свою очередь, должна сделать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях, уверен Загороднюк. «Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу», — подчеркнул он.

Тремя днями ранее украинский министр заявил, что страна готова «самостоятельно защититься от России в случае нападения». По его словам, минобороны Украины просчитало подобный сценарий.

Реклама

Он подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. По его словам, альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.

Украина уже в течение нескольких лет стремится в НАТО. Но участие страны в работе Североатлантического альянса пока невозможно из-за несоответствия Вооруженных сил Украины стандартам альянса, а также из-за продолжающегося конфликта на юго-востоке страны.

Хотя ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в союз стран. «Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО», — отметил он в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Вместе с тем генсек организации пообещал помочь Киеву сделать необходимые шаги на пути к этому. В частности, Столтенберг отметил, что альянс поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество. Он добавил, что для полноценного членства Украины необходимо «подумать, что организация может сделать совместно с этой страной».

Незадолго до этого глава украинского оборонного ведомства заявил, что страна представляет для Североатлантического альянса определенный интерес в качестве партнера. Особенно за счет пятилетнего «трагического» опыта ведения войны с Россией. Загороднюк считает, что борьба с агрессией России является «вопросом стабильности всего континента». «Они [страны НАТО] понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — уверен министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что киевские власти собираются ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Он отметил, что страна будет на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений» с альянсом.

Однако не все на Украине уверены, что альянс действительно примет в свои ряды Украину.

Так, украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times выразил мнение, что США «заставляют Украину воевать», хотя и не собираются принимать ее в НАТО. «Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор», — уверен он.

Бизнесмен подчеркнул, что Украине необходимо выстраивать дружеские отношения с Россией. «Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать», — обратил внимание Коломойский, обвинив при этом американские власти в том, что они используют Киев для ослабления геополитического соперника и ведения «войны против России» «до последнего украинца».

В правящей украинской партии «Слуга народа» отметили, что олигарх таким образом привлекает к себе внимание СМИ. «Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, давайте будем его обсуждать. Это неправильно», — приводит РИА «Новости» слова главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии.

В России, вместе с тем, отметили, что Коломойский вольно или невольно обратил внимание на главную проблему Украины. Сенатор Константин Косачев такой проблемой считает потерю Киевом крупнейшего российского рынка, экономического партнера в лице России и источника ценных ресурсов.