«Вопрос выживания»: Украина пригрозила выходом из Минска

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году «нормандской четверкой» — Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе. О том, что украинская сторона рассматривает отказ от договоренностей, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе Би-би-си».

«Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас «Минск» — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — отметил он.

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Он добавил, что нужны эти соглашения или нет, станет ясно после саммита «нормандской четверки». «Вот когда мы вернемся [с переговоров «четверки»], тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот «Минск» все еще нам необходим», — сказал глава МИДа.

По его словам, альтернативой договору, заключенному четыре года назад в Минске, может стать миротворческая миссия. Украинский министр отметил, что ее особенности можно будет обсудить на предстоящем саммите в «нормандском формате». «Например, если не «Минск», то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией [в Донбассе], точнее за peacekeeping — миссией по поддержанию мира», — пояснил дипломат.

Он также не исключил, что этот вариант возможно включить в уже действующие соглашения. «И это возможный апгрейд «Минска» в новом формате. То есть, если мы не видим, что это срабатывает, тогда, наверное, нужно обращаться за помощью к третьей силе», — добавил Пристайко.

В то же время он сказал, что Украину не устраивает предложенный Россией вариант размещения «миротворцев вдоль линии соприкосновения». «А вот компромиссный вариант, например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, нас устроил бы», — подчеркнул политик.

Он при этом согласился с тем, что возможный выход Киева из минских соглашений может привести к отмене антироссийских санкций со стороны Европы. «Это и есть цена «Минска». Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из «Минска», — сказал Пристайко.

Дипломат отметил, что украинские власти и общество должны определиться, «могут ли санкции играть сдерживающую роль или Киеву нужно все-таки выйти из «Минска» и искать мир каким-то другим путем».

Санкции в отношении России были введены в 2014 году после того, как на юго-восточной части Украины начался вооруженный конфликт между самопровозглашенными республиками Донбасса и вооруженными силами страны. Тогда же в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Решение крымчан не признали легитимным европейские страны и США.

Украина, в свою очередь, при любом удобном случае призывала продолжать вести санкционную политику против России. Однако в ЕС начинают осознавать, что ограничительные меры сыграли с Европой злую шутку, так как России смогла найти альтернативу — например, европейским товарам и перешла на импортозамещение.

Ранее в ЕС отметили, что вопрос о дальнейшем продлении экономических санкций против России чиновники рассмотрят заблаговременно до истечения установленного срока, связывая свое решение с выполнением минских соглашений, передает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в структурах Евросоюза.

«Срок действия экономических санкций был увязан Евросоветом еще в марте 2015 года с полным выполнением минских соглашений... Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе», — пояснил собеседник агентства, напомнив, что нынешние санкции действуют до 30 января 2020 года.

12 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти «уже пять лет» готовы к тому, что санкции в отношении России не будут продлены.

При этом Кулеба отметил, что украинская дипломатия нацелена на то, чтобы не допустить отмены секторальных ограничений без достижения результатов по реализации минских соглашений. «И, во-вторых, если это все же произойдет, — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам», — заявил он в интервью «РБК Украина».