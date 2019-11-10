Конфликт в Донбассе: ДНР сообщила об обстреле у Петровского

Украинские силовики обстреляли позиции ополченцев самопровзглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Обстрел произошел воскресным утром, в 10:46 мск возле Петровского, где проходит линия разграничения сторон. Огонь с помощью стрелкового оружия велся со стороны села Богдановка, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне ополченцы ДНР сообщили, что закончили отвод своих подразделений из Петровского. Украинская сторона также заявила об отводе своих сил, но «для устранения всех нарушений им понадобится еще два дня».

Изначально отвод противоборствующих сторон должен был состояться 4 ноября, однако по решению Киева процедуру отложили из-за обстрелов.

Начиная с 2014 года украинские силовики обстреливают города на территории ДНР и ЛНР не только из стрелкового оружия, автоматов и пулеметов, но также и из артиллерии — пушек и минометов. На начальном этапе боевых действий многие жилые дома были уничтожены снарядами ВСУ.

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За день до отвода сил прошли переговоры сторон со спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартином Сайдиком. Как отметили в ДНР, «благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива» и договориться о дате, которая подходит обеим сторонам.

Командующий Операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко заявил, что в течение недели ВСУ не зафиксировали нарушений тишины, а значит можно начинать разведение войск.

Разведение сторон — ключевое условие для нового саммита «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии. Соответствующий пункт был закреплен в документе по «формуле Штайнмайера», подписанной 1 октября в Минске. Формула предполагает соблюдение двух из 13 пунктов минских соглашений — проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса.

Спустя месяц, 1 ноября, ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и ООС объявили об успешном разведении сторон. Сначала командующие по обе стороны фронта отводят личный состав войск, затем они демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.

На следующий день после начавшегося наконец разведения сил в Золотом президент Украины Владимир Зеленский обозначил три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. В первую очередь, уверен глава государства, необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь. Затем нужно будет заняться вопросом примирения людей, и только после этого приступать к реализации третьего условия — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Украинский лидер пообещал, что прекращения огня состоится в скором времени. Он также отметил важность достижения консенсуса в вопросе будущего Донбасса.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве и перехода Крыма под юрисдикцию России по итогам референдума. В ответ на захват в Донецке и Луганске русскими активистами административных зданий, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции», известной также как АТО.

За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек. Была существенно повреждена инфраструктура региона — из-за обстрелов ВСУ и боевых действий. Многие международные инвесторы покинули Донбасс. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Порядка 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие области Украины. Кроме того, из-за боевых действий и их последствий 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Украина при этом не готова к прямым переговорам с властями ДНР и ЛНР. Об этом говорил и глава страны Владимир Зеленский, хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев.

Власти Украины по-прежнему пытается назначить основным виновником конфликта в Донбассе Российскую Федерацию, но успеха на этом поприще они снискать не смогли. Заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявлял еще в 2017 году, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии РФ в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул чиновник.